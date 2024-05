Fe ciega en Sorrentino: A24 se queda con ‘Parthenope’ antes del debut en Cannes

El Festival de Cine de Cannes se celebrará del 14 al 15 de este mes de mayo, reuniendo a la crème de la cème de la industria cinematográfica. Tanto esa parte más comercial y glamurosa de Hollywood, como el lado europeo autoral tendrán su espacio en el certamen francés. Algo bastante habitual desde casi la creación del encuentro a finales de los años 30. Una buena prueba de ello es que en esta 77ª edición, se rendirá homenaje con la Palma de Oro de Honor a George Lucas, al studio Ghibli y a la actriz, Meryl Streep. Al mismo tiempo, varios autores competirán en la selección oficial de los premios. Uno de los proyectos más esperados es Parthenope, del cineasta italiano Paolo Sorrentino. Cannes, suele ser un escaparate fundamental para que las producciones encuentren distribución, pero antes siquiera de su proyección, el último trabajo del director de La gran belleza, ya ha conseguido un contrato para mover el filme por todo el mundo de la mano del mayor aliado del cine independiente, el sello A24.

Por supuesto, la compañía de Los Ángeles ya ha visto la cinta, describiéndola como una “historia monumental y profundamente romántica de toda una vida”. Aunque no deja de ser curiosa la fe ciega que la compañía parece haber puesto sobre el trabajo de Sorrentino, pues todavía no existe una valoración inicial de la crítica internacional.

¿De qué trata ‘Parthenope’?

Parthenope sigue a un personaje que nace en el mar de Nápoles en los años 50, buscando la felicidad durante los largos veranos de su juventud y enamorándose de su ciudad natal y de sus numerosos personajes memorables. Siendo un trabajo de Sorrentino, quien también se encargó del guion, se espera otro canto de amor a su ciudad natal y país, a través de interiores coloridos y exteriores llenos de una luz cálida y brillante.

La película está protagonizada por Gary Oldman y por un reparto con caras reconocidas del cine y la televisión italiana como Dario Aita, Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biago Izzo, Marlon Joubert, Silvio Orlando, Luisa Ranieri y Alfonso Santagata, entre otros. A nivel de producción, Parthenope es en realidad una coproducción ítalo-francesa, rodada entre Nápoles y Capri. Los sellos tras la firma de la nueva historia del autor son The Apartment Pictures y Pathé, en asociación con Saint Laurent y PiperFilm. Pathé se encargará de las ventas internacionales de la película, aparte de distribuirla en Francia y Suiza.

En cuanto al equipo técnico, Sorrentino vuelve a contar con Daria D’antonio, su directora de fotografía en Fue la mano de Dios. Después, también cuenta con Anthony Vaccarello para la dirección artística del vestuario, mientras que Douglas Urbanski ejerce como producto ejecutivo. El guion de Parthenope ha sido coescrito con Umberto Contarello, habitual colaborador del director con el que ha trabajado en Un lugar donde quedarse o la serie El joven Papa.

La primera vez de Sorrentino con A24

Esta es la primera vez en la que Paolo Sorrentino colabora con A24. La compañía norteamericana siempre ha permanecido atenta al cine que se realiza en el viejo continente y ahora, por fin ha podido incluir en su estimulante catálogo de producciones al imaginario de uno de los narradores más increíbles que ha surgido del cine italiano reciente junto con Luca Guadagnino. Mayormente, la productora crea audiovisuales norteamericanos, pero desde hace bastante tiempo, tienen una partida de objetivos de mercado dentro de la autoría de Europa. Ahí están las británicas Aftersun o La zona de interés.

A24 se fundó el 2012 y por el momento, ya se ha coronado dos veces en la Academia de los Oscar. Sin depender de ningún gran conglomerado de empresas, esta productora independiente se llevó el Oscar a la Mejor película por Moonlight del 2017 y en 2022, gracias a la original Todo a la vez en todas partes. Aparte, la productora ha conseguido apoyar a pequeños directores emergentes como Ari Aster y Robert Eggers, los cuales ahora ya están considerados como autores que comandan el nuevo cine de terror de la industria.

No sabemos cuándo llegará a los cines Parthenope, pero se espera que pueda aterrizar en las salas al menos, después del verano para llegar a la carrera de otros grandes premios como los Globos de Oro o los Oscar. Algunos de los otros títulos que competirán contra el filme de Sorrentino en Cannes son Emilia Perez, The Shrouds, Anora, Kinds of Kindness, Oh Canadá y el esperadísimo regreso Francis Ford Coppola con Megalópolis.