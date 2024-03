A24 reestrenará algunos de sus mayores éxitos en IMAX

La productora A24 cada vez es más grande en el mundo y ahora, esta es una idea literalmente cierta. El sello independiente de las grandes majors, lleva años siendo un referente en el cine autoral norteamericano, hasta el punto de haber conquistado los premios Oscar en dos ocasiones. La primera bajo el escándalo de 2017, con la victoria de Moonlight frente a La la land y la segunda, aplastando a todas sus competidoras el pasado 2023, gracias a Todo a la vez en todas partes. Pero la compañía, es mucho más que el reconocimiento de la Academia y cada vez más, crece como la mayor alternativa a los grandes conglomerados del entretenimiento. El siguiente paso ha sido dar el salto al IMAX, el gigantesco formato con el que Christopher Nolan filmó Oppenheimer o Denis Villeneuve acometió la gigantesca y reciente, Dune: Parte dos.

La productora se ha asociado con la marca IMAX para relanzar algunos de sus grandes éxitos, remasterizando varias cintas de su filmografía, como parte de toda una serie de proyecciones mensuales que llegarán a las salas hasta el propio 2025. Este calendario de reestrenos comenzará con Ex Machina, la cual llegará a los cines estadounidenses el 27 de marzo. Le seguirá Hereditary el 24 de abril y Diamantes en bruto el 22 de mayo. La noticia de esta lista de reestrenos llega muy cerca del estreno del próximo filme del estudio, Civil war. Una distopía bélica que supone uno de los primeros proyectos de A24 rodados íntegramente en el gigantesco formato.

Por el momento, todavía no se han anunciado otros títulos, pero el estudio podría buscar en su biblioteca particular en cualquier momento, entre los más de 140 largometrajes para futuras proyecciones como El caballero verde, Aftersun o la ganadora del Oscar 2024 a la Mejor película internacional, La zona de interés. No es por otra parte, exactamente la primer aproximación hacia el IMAX, ya que hace poco, se remasterizó la cinta concierto de Talking Heads, Stop Making Sense. La tragedia de Lady Macbeth, Todo a la vez en todas partes y Beau tiene miedo, también tuvieron representaciones limitadas en IMAX.

IMAX: el futuro del cine y A24

Las proyecciones de A24 se llevarán a cabo en mas de 300 localizaciones de los Estados Unidos y en algunas ubicaciones selectas a nivel mundial, en las que se podrá acceder a las entradas a través de la web de la propia IMAX. El formato está ganando una gran popularidad en todos los terrenos en un momento delicado para la exhibición, donde se busca más que nunca, una inmersión total en la asistencia a las salas que pueda diferenciarse en gran medida, del consumo en el streaming y las plataformas digitales. Todavía desconocemos si esta iniciativa llegará al territorio español.

Tal es la implicación del IMAX y su irrupción en el séptimo arte que este ya no es únicamente un atractivo para las grandes superproducciones llenas de efectos digitales, sino que hasta autores como Paul Thomas Anderson, están apostando por esta creciente nueva forma de exhibición en su última película con Leonardo DiCaprio. Al mismo tiempo, hace algunas horas Ari Aster comenzó el rodaje de otro interesante proyecto para A24 llamado Eddington, que incluirá a rostros tan reconocibles como Joaquin Phoenix, Emma Stone o Pedro Pascal, aunque no sabemos si el director de Midsommar querrá apostar de nuevo por el IMAX, tras el fracaso comercial que supuso Beau tiene miedo.

¿Qué es realmente el IMAX?

Creado por la compañía canadiense IMAX Corporation y partiendo del acrónimo Image Maximum (imagen máxima), se trata de un sistema de proyección cinematográfica basado en cámaras de alta resolución y pantallas enormes, con una relación de aspecto que va del 1.43:1 al 1.90:1, utilizando pantallas de 18 por 24 metros.

El IMAX se proyecta horizontalmente para lograr una imagen más ancha que el propio ancho de la película. La diferencia de tamaño de los negativos es abismal, siendo esta diez veces mayor al formato convencional de 35mm. Para hacernos una idea de las dimensiones, un rollo de IMAX de 40 minutos tiene un meso de 140 kilos y una longitud de más de 4 kilómetros. Principalmente por este motivo es por el que estas películas se proyectan de manera horizontal, utilizando una técnica llamada Rolling Loop. Los costes de adaptar las salas nos llevan a que por el momento, en España existan muy pocas salas, concentradas en ciudades como Madrid y Barcelona que puedan disfrutar de este increíble formato que parece ser el futuro de la exhibición en los cines.