Meryl Streep recibirá la Palma de Oro de Honor en Cannes

El próximo Festival de Cine de Cannes está a la vuelta de la esquina y, además de conocer todos los títulos que competirán en el certamen, ya conocemos algunas de las figuras a las que la Croisette rendirá un sentido homenaje. Primero supimos que George Lucas recibiría la Palma de Oro honorífica por su legado. Después le tocó hacer historia al Studio Ghibli y ahora, la siguiente gran figura que será premiada por su trayectoria y aportación cultural es la que para muchos, está considerada como la mejor intérprete de la historia del celuloide: Meryl Streep.

El mayor encuentro del cine de autor europeo, ha anunciado hace escasas horas que la actriz norteamericana recibirá su correspondiente Palma de Oro Honorífica. Un regreso a una 77ª edición en la que se cumplían exactamente 35 años desde que Streep se llevase la Palma de Oro a la mejor actriz por Un grito en la oscuridad. Ningún cinéfilo parece dudar del talento de una figura de la interpretación que ha querido brillar en todos los géneros y formatos. Más allá de sus históricas 21º nominaciones al Premio de la Academia, del mismo modo ha brillado en la pequeña pantalla consiguiendo dos Premios Emmy y grandes participaciones en ficciones recientes como las segundas temporadas de Big Little Lies o Sólo asesinatos en el edificio. El pasado año fue también honrada en la Gala del museo de la Academia por sus logros profesionales.

Un Festival de Cannes lleno de estrellas

Se suele decir que los Oscar son la cima del glamur, en cuanto a la concentración de celebridades se refiere. Pero este Festival de Cannes 2024 no se quedará atrás. Además de los reconocimientos a Lucas y Ghibli, la excelencia del cine del viejo continente verá en exclusiva la premiere de Furiosa con Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth y el ineludible suspense que generará el primer visionado de Megalópolis, la vuelta a la dirección de Francis Ford Coppola.

El jurado que determinará a las grandes ganadoras del evento también se compone de celebridades de la industria. Pues en Cannes, cada año se establece un nuevo jurado que determina la consecución y entrega de los galardones. Este año la presidenta es la directora de Barbie, Greta Gerwig. El resto del jurado lo conforman J.A. Bayona, Eva Green, Omar Sy, Pier Francisco Favino, Kore-eda Hirokazu, Nadine Labaki y Ebru Ceylan. Esta lista de nombres tendrá el honor de entregar la máxima distinción a una de las 22 películas en competición. Entre ellas destaca la anteriormente mencionada Megalópolis, pero también Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos, Anora de Sean Baker, Oh, Canada de Paul Schrader, Parthenope de Paolo Sorrentino o The Shrouds de David Cronenberg.

El Festival de Cine de Cannes se celebrará entre el 14 y el 25 de mayo y se inaugurará con la proyección de The Second Act, de Quentin Dupieux.

Meryl Streep inaugurará el Festival

Variety fue el primer medio en hacerse eco de la noticia, pero según recoge la propia web oficial del certamen, Meryl Streep recibirá la Palma de Oro honorífica en la ceremonia inaugural del día 14. Un premio que será entregado por Gerwig y del que la actriz se siente profundamente honrada.

«Me siento inmensamente honrada de recibir la noticia de este prestigioso premio. Ganar un premio en Cannes, para la comunidad internacional de artistas, siempre ha representado el mayor logro en el arte del cine. Estar a la sombre de aquellos que han sido honrados anteriormente es una lección de humildad y emoción a partes iguales. ¡Tengo muchas ganas de venir a Francia para agradecer a todos en persona este mes de mayo!», afirmaba Strepp en un comunicado.

Por su parte y como viene siendo habitual en los comunicados de las entregas honoríficas, Iris Knobloch y Thierry Frémaux, presidentes del festival, también tuvieron a bien dedicarle unas palabras de elogio para la tres veces ganadora del Oscar: «¡Todos tenemos algo en nosotros de Meryl Streep! Todos tenemos algo en nosotros de Kramer contra Kramer, La decisión de Sophie, Memorias de África, Los puentes de Madison, El diablo viste de Prada y Mamma Mia! Debido a que ha abarcado casi 50 años de cine y encarnado innumerables obras maestras, Meryl Streep es parte de nuestro imaginario colectivo, nuestro amor compartido por el cine».