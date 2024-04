El nuevo tráiler de ‘Kinds of Kindness’ quiere ser viral en Tik-Tok con el baile de Emma Stone

Yorgos Lanthimos y Emma Stone son la dupla creativa de moda. El cineasta griego y la última ganadora del Oscar a Mejor actriz repiten colaboración en Kinds of Kindness. Una propuesta que por lo que hemos sabido hace escasas horas, competirá en la Sección Oficial del Festival de Cine de Cannes 2024. El certamen francés le ha dado bastantes más alegrías al realizador que la Academia, por lo que volver a la Croisette será tan interesante para su público como para la apreciación autoral de su sello. Eso sí, ni siquiera el complejo imaginario del director se libra de acudir a las tendencias. Su último tráiler lo demuestra, gracias al baile de una Emma Stone que buscado o no, parece que se va a convertir en algo completamente viral.

Al saber de la existencia del filme, el público se ha preguntado cómo es posible que Lanthimos ya tenga otra película lista, si Pobres criaturas se estrenó hace menos de un año en las salas. La respuesta es tan evidente como simple. Kinds of Kindness se filmó meses antes del estreno de la adaptación de la novela de Alasdair Gray, por lo que pudo trabajar la edición al mismo tiempo que finiquitaba la promoción del Frankenstein feminista protagonizado por Stone, acabada meses atrás a su preestreno en el Festival de Cine de Venecia . Pero si este nivel de trabajo y esfuerzo nos ha podido dejar un tanto ojipláticos, debemos señalar que todavía hay otra película sin título de Lanthimos y la actriz, preparada para llegar a la gran pantalla este 2024.

Cannes of Kindness. Yorgos Lanthimos' KINDS OF KINDNESS comes to this year's @Festival_Cannes. In select theaters June 21st. #KindsofKindness #Cannes2024 pic.twitter.com/AL1PJ49ufs — Searchlight Pictures (@searchlightpics) April 11, 2024

Como excusa de su entrada en la shortlist de Cannes, Searchlight Pictures ha lanzado un tráiler lleno de ritmo en el que la de Arizona es la estrella absoluta con un baile que seguramente, auguramos será repetido hasta la saciedad en las redes. Como ya pasó con otros tantos productos audiovisuales, eso sí, mucho más comerciales. Junto a este, la productora ha compartido atípico y sensacional póster dividido en tres imágenes aisladas y separadas por la forma de un triángulo invertido. En una podemos ver a una antigua y vieja raqueta rota, un dedo pulgar cortado y en el centro, una manos manos que agarran otras, por las que se derrama sangre. Tres conceptos pictóricos que dividen la propia idea que ya le explicó Lanthimos a la prensa. «Tres historias diferentes, con cuatro o cinco actores que interpretan un papel en cada historia, así que todos interpretan tres papeles diferentes. Fue casi como hacer tres películas», explicaba el nominado a la Mejor dirección.

‘Kinds of Kindness’: Sinopsis y fecha de estreno

La sinopsis oficial de Kinds of Kindness que ha compartido Searchlight es la siguiente: «Fábula en forma de tríptico que narra tres historias; la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida, la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona y, la de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un prodigiosos líder espiritual».

Isn't it wonderful? KINDS OF KINDNESS. Directed by Yorgos Lanthimos. Starring Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie and Hunter Schafer. In select theaters June 21st. #KindsofKindness #Cannes2024 pic.twitter.com/UxKEupU7xH — Searchlight Pictures (@searchlightpics) April 11, 2024

Esta, marcará la tercera colaboración entre Lanthimos y Stone tras La favorita y Pobres criaturas. Completando el reparto tenemos a Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Jose Alwyn, Mamoudou Athie, Hunter Schafer y Susan Elle. Al mismo tiempo, Kinds of Kindness será el regreso colaborativo entre el director y el que fuese su guionista de cabecera con Canino y Langosta, Efthimis Filippou. Después de su preestreno en Cannes, esta serie de historias independientes llegarán a los cines estadounidenses el 21 de junio de este 2024, mientras que harán lo propio en España el 28 de junio.

El largometraje supone el regreso del autor a Cannes, festival al que no volvía con un trabajo desde que en 2017 proyectó El sacrificio de un ciervo sagrado. Precisamente, otra historia coescrita junto a Filippou. El certamen francés se celebrará del 14 al 25 de mayo y será inaugurado por Quentin Dupieux y su comedia Le Deuxième Acte.

¿Qué podemos esperar de lo nuevo de Lanthimos?

Kinds of Kindness es una película de regresos en cierto sentido para Lanthimos. Porque, más allá de la colaboración con su guionista estrella, el griego volverá a narrar una historia contemporánea, después de virar hacia la época victoriana steam-punk de Pobres criaturas y el recargado siglo XVIII de La favorita. Desde luego, no será una historia convencional y se espera que su particular humor negro vuelva a salir al paso, a través de esa tortuosa construcción de personajes y esa incomodidad hacia los gustos prácticos del espectador medio.