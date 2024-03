Primer tráiler de ‘Kinds of Kindness’: El temprano reencuentro entre Emma Stone y Yorgos Lanthimos

No ha pasado mucho desde que Emma Stone se llevase su segundo Oscar por Pobres criaturas y sin embargo, ya tenemos disponible el primer tráiler de Kinds of Kindness, su nueva película bajo las órdenes de Yorgos Lanthimos. Este nuevo drama dirigido por el cineasta griego, supone la tercera colaboración entre la actriz y el realizador en dos años, pero por si esto fuera poco, ambos todavía tienen pendiente este 2024, el estreno de un filme todavía sin titulo rodado en la patria del director. Producida nuevamente por Searchlight Pictures, la cinta abordará tres historias distintas que actuarán como una fábula en la que Stone no será la única cara reconocible.

El tráiler de Kinds o Kindness nos muestra otros intérpretes que han querido trabajar de nuevo, bajo la mirada de Lanthimos. Willem Dafoe y Margaret Qualley, a quienes vimos ya en la adaptación de la obra de Alasdair Gray y Joe Alwyn, quien como Stone, también apareció en La favorita. Del mismo modo, la producción seguirá perteneciendo a Disney, aunque ha sido Searchlight Pictures, en vez de Fox Searchlight, la encargada de distribuir el filme, nuevamente de financiación irlandesa.

¿Qué encontramos en el primer tráiler de ‘Kinds of Kindness’?

Alejada de las dos últimas aproximaciones de Lanthimos a la época victoriana, esta vez, el tráiler de Kinds o kindness nos revela que esta es una trama contemporánea, alejada del barroquismo generado en La favorita y Pobres criaturas. La sinopsis oficial del filme es la siguiente: “Fábula en forma de tríptico que narra tres historias; la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su propia vida; la de un policía aterrado porque su mujer, que había desaparecido en el mar, ha vuelto y parece otra persona y, por último, la de de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial, destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual”. A juzgar por el adelanto, volvemos a estar ante una idea alocada, en la que regresan las bofetadas, el humor negro e incluso, los bailes.

Para esta propuesta, el autor ha vuelto a trabajar con un guion escrito por Efthymis Filippou, con quien trabajó en Canino, la película que lo fijó como un nuevo cineasta en alza. Filippou ha escrito además otros trabajos de Lanthimos, como Alps, Langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado y el cortometraje Nimic. El proyecto vuelve a juntar al de Atenas con el director de fotografía Robbie Ryan, nominado a dos estatuillas por Pobres criaturas y La favorita y pone a Thomas Newman (Cadena perpetua, Buscando a Nemo).

Kinds o Kindness llegará a los cines estadounidenses el próximo 21 de junio y se espera, que en España aterrice en las salas el mismo verano.

‘Pobres criaturas’: Un éxito sorprendente y original

Con 35 millones de dólares de presupuesto y superando los 100 millones de dólares de recaudación, Pobres criaturas se convirtió de facto, en la película más taquillera de Lanthimos. Unos números sorprendentes, teniendo en cuenta que la adaptación de esta especie de Frankenstein feminista es un filme de autor, no apto para los convencionalismos del público medio y mucho menos, para una ceremonia de los Oscar. Eso sí, hay que señalar que este, sí que es un cine mucho más accesible que anteriores propuestas de Lanthimos.

Pobres criaturas terminó llevándose cuatro estatuillas, entre las que podemos destacar la consideración para Stone, el mejor diseño de producción, Mejor vestuario y Mejor maquillaje y peluquería. Actualmente está disponible en Disney +.

El próximo 2025 para Emma Stone

La intérprete norteamericana firmará este 2024, dos estrenos a las órdenes de Lanthimos. Serán sus dos únicos largometrajes del año, pero en 2025 también tendrá dos cintas bien diferenciadas. Por un lado, la propuesta comercial de Cruela 2 para Disney, donde repartirá con el spin-off precuela de la malvada villana de 101 Dálmatas. Por otro Eddington, una especie de western moderno producido por A24 en el que compartía elenco ni más ni menos que con Joaquin phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler y Luke Grimes, entre otros. Esta estará dirigida por el cineasta Ari Aster, responsable de Hereditary y Midsommar.

Kinds of Kindness se estrenará en una época propicia para la temporada de premios…¿Volverá a ser un éxito de cara a la crítica y al público? ¿Obtendrá nominaciones en los principales certámenes?