George Lucas recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes 2024

Sin él, para bien o para mal, sería imposible entender la creación audiovisual creativa como franquicia y eso, lo celebran hasta en la cuna del cine de autor. George Lucas será la última estrella en recibir la valorada Palma de Oro honorífica del próximo Festival de Cine de Cannes. El cineasta, conocido sobre todo por se el creador de los Jedi, la fuerza y una galaxia muy, muy lejana, será homenajeado durante la ceremonia de clausura planificada para el próximo 25 de mayo. Un certamen sobre el que ya van surgiendo noticias, como que Le Deuxième Acte de Quentin Dupieux será la que inaugure la cita del cine francés, el próximo 14 de mayo.

Del Festival de Cine de Cannes no sabemos mucho más aparte de que la directora de Barbie, Greta Gerwig, presidirá el jurado. Pero, aunque pueda parecer que Lucas no encaja demasiado en la cita que reúne lo mejor del cine de autor, debemos recordar que él mismo debuto aquí en la Quincena de Realizadores con su ópera prima, THX-1138 en 1971. Un historia coescrita y dirigida por el director y producida, por su gran amigo Francis Ford Coppola. Aquí, el protagonista era Robert Duvall en un mundo distópico donde las personas eran obligadas a consumir drogas para negar las emociones. Agradeciendo el reconocimiento, Luchas ha emitido un comunicado hace algunas horas:

“El Festival de Cannes siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Me sorprendió y me alegró mucho cuando mi primera película, THX-1138, fue seleccionada para ser proyectada en un nuevo programa para directores primerizos llamado Quincena de Realizadores. Desde entonces, he regresado al festival en muchas ocasiones y en diversas capacidades como escritor, director y productor. Me siento verdaderamente honrado por este reconocimiento especial que significa mucho para mí”.

George Lucas: mucho más allá de Star Wars

Para bien o para mal, la alargada sombra de Luke Skywalker, el Imperio y la Resistencia, acompañará para siempre al legado del californiano. Pero en realidad, la obra y herencia de George Lucas va más allá de Star Wars. En sus inicios fundó Lucasfilm, Pixar y creó la archiconocida franquicia de Indiana Jones. La página oficial del festival elogió a Lucas por su “pasión incansable por la tecnología”, lo que lo convirtió en “uno de los pioneros de la industria en los efectos visuales”, más allá para su inventiva en la creación de mundos.

Hoy, los modelos de sagas intentan replicar lo que Lucas consiguió con Star Wars. Por el cual, todas los últimos grandes modelos de propiedades intelectuales, acuden a las precuelas cuando no pueden continuar su historia cronológicamente hacia adelante. Ahí está El Hobbit para El señor de los anillos, Animales fantásticos para Harry Potter o la reciente Balada de pájaros cantores y serpientes de Los juegos del hambre. Su influencia en el cine de aventuras es tal, que por ejemplo sin la existencia de su filmografía sería imposible que películas como Rebel Moon o Guardianes de la Galaxia fuesen como son ahora.

En 2012, vendió Lucasfilm a Disney por 4000 millones de dólares, sin estar implicado en la última y denostada trilogía de Star Wars. Con el tiempo, Lucas ha criticado el camino que ha tomado la marca y por otro, ha elogiado historias originales como The Mandalorian o Rogue One. Además de contar con un patrimonio mil millonario, George Lucas cuenta con múltiples acciones dentro de La Casa del Ratón y recientemente, apoyó al CEO Bob Iger, en su lucha interna con Nelson Peltz.

¿Qué cintas se pondrán ver en Cannes 2024?

Como gran cita del celuloide que es, del Festival de Cannes 2024 podemos esperar únicamente lo mejor. Por el momento, Lucas es el último director anunciado para la Croisette. Pero ya se ha anunciado que Furiosa de George Miller se estrenará fuera de competición, junto a la primera parte de Horizon, el western autofinanciado de Kevin Costner. Por el momento existen muchos rumores acerca de qué películas podrían presentarse tanto fuera, como dentro del concurso. Ahí están Del revés 2, Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos, The Shrouds de David Cronenberg y por qué no, la Megalópolis de Coppola, la cual todavía no tiene una distribuidora oficial. Dada la amistad de este último, no sería extraño que el director de El Padrino fuese uno de los que posiblemente le puedan otorgar el mérito honorífico al director de American Graffiti.

El cartel completo del Festival de Cine de Cannes 2024 será anunciado el próximo 11 de abril.