Francis Ford Coppola se gana una ovación de los suyos: a Hollywood le encanta ‘Megalópolis’

“Hacer cine no es fácil” es una frase que resuena en las cabezas de todos aquellos que hayan podido estar presentes en un rodaje. Pero en el mundo del séptimo arte, si hay alguien a quien no hace falta explicárselo es a Francis Ford Coppola. El cineasta nunca ha tenido un rodaje sencillo y seguramente, esté en la cima de este honor con todo lo que tuvo que pasar para sacar Apocalypse Now adelante. Un dudoso reconocimiento que terminaría con una de las mejores aproximaciones bélicas a los horrores de la guerra. Por eso, cuando saltaron las alarmas con su última cinta, Megalópolis, todo conocedor de su obra sabía que donde otros perecen en el caos, Coppola sobrevive y se retroalimenta. La ejecución de esta cinta llega tras más de 40 años de gestación, autofinanciando su proyecto y vendiendo sus viñedos. El sueño del director de El Padrino está cobrando vida y a juzgar por su primer pase privados, va a tener la unanimidad de Hollywood.

Megalópolis se proyectó ayer en una sesión privada de Los Ángeles, dentro del Universal City Walk IMAX. Una reunión donde se concentró la flor y nata de la industria, con más de 300 invitados. Por supuesto estaban los amigos y familiares del propio Coppola, pero también fueron vistas figuras de la talla de Al Pacino, Roger Corman u otros directores como Spike Jonze y Darren Aronofski. En el patio de butacas, se encontraban ademas por principales jefes de los estudios más importantes.

La información, llega de la mano del medio World of Reel, donde cuentan que lo proyectado fue definitivamente un corte final, manteniendo una duración aproximada de dos horas. Descrita por las fuentes como “visualmente llamativa”, se ha mencionado también que podría enmarcarse dentro del cine experimental de los 60, el cine independiente en el que Coppola creció y siendo “vanguardista y experimental”. Por lo que conocemos, la cinta tiene recursos actualmente en desuso como la superposición de imágenes.

¿De qué trata ‘Megalópolis’?

Narrada por el personaje que encarna Laurence Fishburne, Megalópolis cuenta la historia de César (Adam Driver), un arquitecto torturado que tiene una visión para reconstruir su ciudad, convirtiéndola en una utopía después de un desastre temporal que arrase con todo. Entre medias, tenemos la historia de amor entre César y Julia (Nathalie Emmanuel), la hija de un rival y oponente. Una rivalidad Shakesperiana en la que se cruza el personaje de Aubrey Plaza, quien interpreta a un interés amoroso rival. Al rol del villano en la trama le da vida Giancarlo Esposito, como el alcalde de la ciudad que se opone a la visión idealista de César. El reparto secundario se completa con Shia LaBeouf, Forest Whitaker, Jon Voight, Dustin Hoffman, Kathryn Hunter, James Remar, Grace VanderWaal. En la película aparecen del mismo modo, la hermana del director, TaliaShire y su sobrino, Jason Schwartzman.

Se espera una llegada los cines para este 2024, pero el proyecto todavía no tiene una distribuidora oficial, por lo que no existe una fecha oficial de estreno. Este esperado regreso da para un gesto de confianza por parte de la industria, con lo que no sería extraño terminar viendo una Premiere en el próximo Festival de Cannes o en Venecia. Según las referencias y los que pudieron asistir a la proyección, tanto Focus Features como Neon, podrían estar muy bien posicionadas de cara a conseguir ser la distribuidora oficial del filme.

Coppola ha tenido que vender su lucrativa bodega para financiar Megalópolis. Los primeros informes aseguraron que el presupuesto de esta vuelta a la primera línea de la industria le ha costado al cineasta unos 120 millones de dólares. No obstante, los problemas en el rodaje con la planificación del CGI podría haber engrosado exponencialmente el coste final de la realización.

Una ovación sincera para Francis Ford Coppola

Como dicen, cuando se encendieron las luces, se produjo una gran ovación para Coppola y este, quedó visiblemente abrumado y emocionado por la reacción. El director italoamericano ha luchado por contar esta historia durante casi medio siglo. El momento más especial, según WOR fue cuando el actor Andy Garcia se levantó señalando a Coppola para finalmente decir “este es el tipo es la razón por la que todos hacemos película”.

Por lo visto, esta no será la despedida del cine por parte del autor, ya que en unas declaraciones recientes a Deadline, una de las razones por las que entendió que Megalópolis estaba terminada fue el empezar a trabajar en una nueva película.