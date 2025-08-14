Leonardo DiCaprio revela qué película de su carrera ha visto más veces: «Fue muy especial para mí»

Leonardo DiCaprio es uno de esos intérpretes que cualquier director quiere tener en su película. Algo palpable en una filmografía repleta de éxitos y con un Oscar tardío, conseguido por su papel en El renacido. Ya en su adolescencia, Leo era el actor que conseguía llevarse todos los castings a los que se presentaba, para desgracia de sus compañeros coetáneos de profesión. Pero más allá de sus múltiples roles y grandes personajes, el californiano tiene un filme predilecto en su carrera. La única película que vuelve a ver una y otra vez a pesar del paso del tiempo: El aviador.

Ni ¿A quién ama Gilbert Grape? ni Infiltrados, ni Érase una vez en Hollywood. Leonardo DiCaprio destaca el biopic del director Howard Hughes como su película más destacada. Eso sí, en realidad el título de Warner es uno de los filmes de Martin Scorsese menos aplaudidos y recordados por sus fans. Sin embargo, aprovechando la promoción de Una batalla tras otra-su primera colaboración con Paul Thomas Anderson-a la estrella le preguntaron si veía habitualmente propios trabajos. La respuesta inicial no sorprendió demasiado, pues es bastante habitual que los grandes actores no revisen sus interpretaciones y si lo hacen, tampoco suelen comunicarlo a los cuatro vientos. No obstante, lo que seguramente no esperaban sus acólitos es que entre todas sus películas filmadas, DiCaprio acudiese a revisionar de forma reiterada una que no funciona como un largometraje de culto ni mucho menos, como una historia referencial para los estudiosos de su obra.

Leonardo DiCaprio: su película predilecta

Estrenada en 2004, en realidad El aviador es la cinta dirigida por Martin Scorsese con más estatuillas de la Academia. Pues aunque con Infiltrados logró la gloria llevándose las consideraciones de mejor película y mejor director, el retrato audiovisual de Hughes concentró hasta cinco Oscar; mejor montaje, fotografía, diseño de producción, vestuario y mejor actriz de reparto para Cate Blanchett.

Del mismo modo, El aviador obtuvo grandes resultados en el box office internacional recaudando 213 millones de dólares. Unos notables números económicos hasta ese momento inéditos en la carrera del director italoamericano.

En una extensa charla con Thomas Anderson para Esquire, Leonardo DiCaprio expresó que dicha película era la prueba de que realmente había llegado a la industria y que podía participar activamente en sus propios proyectos. «Rara vez veo mis películas, pero siendo sincero, hay una que he visto más que otras. Esa es El aviador. Fue un momento muy especial para mí», le contaba el actor al medio.

Después, DiCaprio explicó el motivo de la relevancia de dicha producción en su desarrollo y crecimiento como figura de Hollywood: «Fue la primera vez, como actor, que me sentí parte integral de la producción, en lugar de ser solo un actor contratado para interpretar un papel. Me sentí responsable de una forma completamente nueva. Siempre me he sentido orgulloso y conectado con esa película, como parte clave de mi crecimiento en esta industria y al asumir el papel de un verdadero colaborador por primera vez».

¿Cuándo se estrena ‘Una batalla tas otra’?

La colaboración de Thomas Anderson (Licorice Pizza) y DiCaprio llegará a los cines el próximo 26 de septiembre. Una batalla tras otra adapta y moderniza la novela Vineland de Thomas Pynchon, cuyo movimiento de partida son los movimientos radicales de los años sesenta. En la producción, el actor compartirá reparto Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor y Chase Infinity.