Adam Driver dice que su personaje en ‘Megalópolis’ tiene mucho del propio Francis Ford Coppola

En el mundo del cine son muchos los proyectos que se postergan en exceso, debido principalmente a los problemas de producción. Un claro ejemplo es el del reciente remake de El cuervo, pero ni este ni ningún otro pueden compararse a la Megalópolis de Francis Ford Coppola. El caso de la nueva aventura cinematográfica del cineasta es especial, sobre todo teniendo en cuenta que ha tardado más de 40 años en sacar la producción adelante, a través de una autofinanciación que le ha costado vender sus viñedos y su marca de vino. Un riesgo mayúsculo por el que ya saltaron las alarmas cuando los rumores hablaban de que el rodaje estaba siendo un auténtico desastre. Palabras desmentidas por el propio director y por su actor protagonista, Adam Driver. El dos veces nominado al premio de la Academia nos ha proporcionado en una entrevista reciente algo de información sobre su personaje, señalando que este tiene mucho del autor de El padrino o La conversación.

Se conocen pocos detalles de la trama de Megalópolis, más allá de que es una historia inspirada en el imperio Romano y que estará protagonizada por un arquitecto con una idea para arreglar la ciudad después de que un desastre natural la haya sumido en el caos. Driver ya ha manifestado en varias ocasiones lo contento que ha quedado con la experiencia de ponerse a las órdenes del realizador, transmitiendo que no será ni mucho menos una historia fácil de clasificar: “Es algo indefinible, lo cual parece muy general hasta que ves la película. Entonces mi respuesta será perfecta. No hay muchos precedentes al respecto y es salvaje a gran escala, que es lo que lo hace realmente único”, explicaba.

Las declaraciones, compartidas al medio The Face definieron la relación y el paralelismo de su personaje, César y el de Coppola: “Es un visionario. Es muy parecido a Francis (Ford Coppola), en cierto modo, donde ha investigado todas las formas en que las personas pueden hacer algo y está tratando de no quedarse estancado en la respuesta correcta. Es una idea que me conmueve y refleja a Francis”.

Adam Driver ya ha trabajado con los mejores cineastas

Tras Megalópolis, Driver es uno de los pocos actores que puede presumir de haber trabajado a las órdenes de los mejores cineastas del mundo. Entre otras cosas, porque de por sí, pocos intérpretes actuales quedan que se hayan puesto a las órdenes del ganador de 6 estatuillas doradas. Por si eso fuese poca cosa, el californiano se ha puesto a las órdenes de nombres de la talla de Clint Eastwood, Steven Spielberg, Noah Baumbach, los hermanos Coen, J.J. Abrams, Martin Scorsese, Jim Jarmusch, Jeff Nichols, Rian Johnson, Steven Soderbergh, Terry Gilliam, Spike Lee, Ridley Scott, Leos Carax y Michael Mann. Una ristra de figuras a las que no les importó contratar a un intérprete que saltó a la fama bastante tarde y sin ninguna conexión anterior con la industria.

De hecho, con este último volverá a trabajar en Heat 2, la continuación de la obra maestra que indagará en el pasado y en los eventos posteriores al título original. De momento, no hay ningún intérprete más agenciado al título. A pesar de haber trabajado con todos estos grandes cineastas, por el momento Driver no ha conseguido consagrarse en la alfombra roja. Eso sí, todos parecen querer tenerlo en sus proyectos.

‘Megalópolis’: Reparto y fecha de estreno

En Megalópolis, Driver no es la única estrella del casting. Pues por lo que parece, nadie se ha querido perder el regreso del director tras las cámaras. La cinta cuenta en su elenco con estrellas de la talla de Aubrey Plaza (The White Lotus 2, Operación Fortune: El gran engaño), Nahtalie Emmanuel (Juego de Tronos, Fast & Furious X), Shia LaBeouf (Fragmentos de una mujer, Honey Boy), Forest Whitaker (Platoon, La llegada), Laurence Fishburne (Matrix, Mystic River), Jon Voight (Misión imposible, Cowboy de Medianoche) y Dustin Hoffman (Rain man, Marathon Man), entre otros. Además, será una cosa de familia, pues ahí estarán también su hermana Talía Shire (Rocky) y su sobrino, Jason Schwartzman (El Gran Hotel Budapest, Maria Antonieta).

Por el momento, se desconoce una fecha de estreno oficial para Megalópolis. No obstante, Coppola ha asegurado que su título llegará a los cines en 2024. ¿Se preestrenará en algún festival de Cine importante como Cannes o Venecia? Tendremos que esperar todavía para saber cuando llegará a nuestras salas.

No es el único director que autofinanciará un arriesgado proyecto este año. Kevin Costner estrenará un nuevo western dividido en dos películas, denominada Horizon: An American Saga.