Francis Ford Coppola niega el caos en la producción de ‘Megalópolis’: ·»amo a mi elenco»

Hace algunas horas, el mundo del cine recibía una noticia preocupante sobre el futuro de Megalópolis. Según THR, la nueva propuesta de Francis Ford Coppola estaba siendo un auténtico desastre en términos de producción, superando los costes autofinanciados de producción y despidiendo a gran parte de su equipo técnico, incluyendo al departamento de arte y a los responsables de los efectos especiales. Estos informes no han pasado por alto en la atención del célebre cineasta, quien a través de Deadline ha publicado un comunicando, negando el caos del que varios medios se han hecho eco.

“Amo a mi elenco, amo lo que obtengo cada día, cumplo con el cronograma y el presupuesto y eso es lo que es importante para mí”, comenzaba diciendo el director de El padrino. Coppola admitió que hubo una rotación significativa en varios departamentos, pero aclaró que este fue simplemente el resultado de una reestructuración y reducción de costes y no el desastre que muchos ha augurado. En un principio el realizador había optado por utilizar la tecnología de efectos especiales que la serie The mandalorian puso de moda, pero el nivel de exigencia presupuestaria le llevó a decidir que era más eficiente manejar la mayoría de los efectos digitales en postproducción. Este es el mensaje completo que comunicó al medio norteamericano:

“Nunca había trabajado en una película en la que estuviera tan feliz con el elenco. Estoy muy feliz con el aspecto y con estar a tiempo. Estos informes nunca dicen quiénes son estas fuentes. A ellos les dijo ‘ja, ja, sólo espera y verás’. Porque esta es una película hermosa y principalmente porque el elenco es genial. Nunca me ha gustado tanto trabajar con un elenco tan trabajador y tan dispuesto a buscar lo no convencional, a encontrar soluciones ocultas. Es emocionante trabajar con estos actores y la fotografía es todo lo que podía esperar. Los diarios son geniales. Entonces, si estamos a tiempo y amo a los actores y la apariencia es excelente, no sé de qué están hablando los demás aquí”.

Cabe recordar que si hay alguien experto en manejarse en el caos en el set, ese es Francis Ford Coppola. El hombre que se las arregló para sacar adelante el rodaje bélico de Apocalypse Now, ha autofinanciado ahora, una de las historias que lleva casi 40 años buscando llevar al cine. No obstante, el realizador no ha sido el único que ha salido en defensa de Megalópolis, ya que el protagonista Adam Driver respondió al polémico comunicado oficial destacando no tener ni idea del caos al que The Hollywood Reporter se refería: “¡Todo bien aquí! ¡No estoy seguro de qué set están hablando! ¿No reconozco ese! He estado en sets que eran caóticos y este está lejos de serlo”.

Megalópolis podría llegar a los cines a finales de 2023, principios de 2024.