‘Megalópolis’: La nueva película de Francis Ford Coppola está en peligro.

Megalópolis, la nueva apuesta del cineasta Francis Ford Coppola en la dirección podría estar en serio peligro, según una reciente información de THR. Si hace algunos meses se filtraban algunas imágenes del rodaje en Atlanta con Adam Driver y Aubrey Plaza, ahora parece que ese avance positivo habría derivado en “el caos”, como afirma el medio estadounidense. Una incertidumbre peligrosa para el futuro sueño de Coppola, quien ha luchado contra viento y marea autofinanciando esta épica historia de ciencia ficción.

Lo que habría comenzado el pasado octubre como un rodaje normal, perdió gran parte de su talento creativo desde la semana pasada. Responsables del área técnica y artística han abandonado el proyecto del realizador italoamericano, incluyendo a todo el equipo de efectos visuales a principios de diciembre. La semana pasada, tanto el diseñador de producción como el director de Arte abandonaron su relevante trabajo en Megalópolis, por lo que el largometraje habría perdido puestos clave de su desarrollo. Por lo visto, Coppola tenía la intención de usar la tecnología de producción virtual parecida a la de la serie The Mandalorian e inicialmente comenzó haciéndolo antes de que los costos de ese enfoque se disparasen enormemente, llevando la historia finalmente a la utilización tradicional de la pantalla verde.

La publicación de The Hollywood Reporter tiene dudas sobre si la producción realmente puede terminar debido a cómo se han agrandado las necesidades presupuestarias, mayores a los 120 millones que se presupuestaron al principio por el propio director. Coppola autofinanciaba Megalópolis gracias a una pequeña fortuna generada a través de la venta de sus bodegas de California.

Se cree que la trama gira en torno a un arquitecto que busca reconstruir la ciudad de Nueva York como una utopía futurista después de un desastre catastrófico. Por suerte el genio narrador no es ajeno a eso de las producciones complicadas. No olvidemos que fue él quien saco adelante Apocalypse Now en 1979, uno de los rodajes más complicados y angustiosos de la historia del séptimo arte. Megalópolis está lleno de estrellas. Aparte de Driver y Plaza, la cinta cuenta con Nathalie Emmanuel (Juego de Tronos), Forest Whitaker (Rogue One), Jon Voight (Cowboy de medianoche), Talia Shire (Rocky), Shia LaBeouf (Disturbia), Jason Schwartzman (Scott Pilgrim vs. El mundo) y Dustin Hoffman (Rain man).

Megalópolis estaba pensada para llegar a las salas en algún momento de 2023, pero está claro que con estos problemas la proyección podría marcharse al 2024.