George Lucas respalda el liderazgo de Bob Iger en Disney: «Crear magia no es para aficionados»

Disney no vive un momento especialmente mágico en la industria. La casa del Ratón sigue generando éxitos comerciales, sin embargo su eterno liderazgo de la taquilla fue arrebatado el pasado 2023 por Universal Pictures. A esto hay que añadir que Marvel, una de sus franquicias insignia, se encuentra en un momento lleno de incertidumbre, materializada a través de una crisis de conexión con los espectadores generalizada y manifestada en sellos que como pixar, tradicionalmente habían sido algo así como la gallina de los huevos de oro de la taquilla mundial. El desplome institucional comenzó ya el año pasado, llevando a la destitución de Bob Chapek del cargo de CEO y propiciando el regreso de su anterior líder, Bob Iger. Un nuevo mandato que ha ido de la mano de recortes, despidos y que en estos instantes, vive una intensa lucha contra el inversionista Nelson Peltz. Pero por suerte para Iger, una de las mentes creativas más importantes de este siglo ha acudido a su rescate. Hablamos del creador de Star Wars, George Lucas.

El productor, guionista y director de la trilogía original y de las correspondientes precuelas, se posicionó a favor de las políticas de Iger, frente al enfrentamiento y futura votación de los accionistas sobre los miembros del consejo de administración. Hace escasas horas, Lucas ha emitido un comunicado mostrando su total respaldo al liderazgo de Iger. Recordemos que tras la adquisición de Lucasfilm por parte de la compañía californiana, el creador de personajes tan icónicos como Indiana Jones pasó a formar parte de los accionistas de Disney. Una voz profesional autorizada que sirve como un importante escudo mediático para el neoyorquino.

George Lucas: «Crear magia no es para aficionados»

El cineasta puso de manifiesto su actual confianza y fe en la labor de Bob Iger, asegurando que su vuelta al puesto tras la destitución de su tocayo Chapek, lo tranquilizó: “ Crear magia no es para aficionados. Cuando vendí Lucasfilm hace poco más de un década me encantó convertirme en accionista de Disney, debido a mi admiración por su marca icónica y liderazgo de Bob Iger. Cuando Bob regresó recientemente a la empresa durante un momento difícil, me sentí aliviado. Nadie conoce mejor a Disney. Sigo siendo un accionista importante porque tengo plena fe y confianza en el poder de la trayectoria de Disney y Bob para generar valor a largo plazo. He votado todas mis acciones por los 12 directores de Disney e insto a otros accionistas a hacer lo mismo”.

Peltz quiere un cambio radical en el asiento directivo de la compañía desde hace años y está apoyado entre otros por su amigo Ike Perlmutter, exjefe de Marvel. Trian Fund Management, la corporación de Peltz, posee un amplio pastel de la tarta. Controlando de esta forma, la mayoría de las 33 millones de acciones que maneja la empresa.

¿Qué busca Nelson Peltz?

En resumidas cuentas, lo que el accionista y su corporación quieren es que Disney reduzca drásticamente el gasto, empezando por la propia compensación de Iger. Del mismo modo y según cuenta IndieWire, Peltz desea que él y dos de sus amigos se unan a la junta directiva de la empresa para poder reducir costos personalmente. Ese deseo de recortar en todas las direcciones ha disparado los rumores sobre la venta de ciertas licencias de la marca, si este consigue vencer a Iger en las votaciones.

En el momento de la redacción de este artículo, cada acción de Disney vale 115 dólares y su posición actual en la bolsa está yendo mejor que el pasado otoño. No obstante, sigue siendo una reducción considerable del valor de la compañía, pues hace tres años cada una de las acciones valía casi 200 dólares.

¿Cuándo será la reunión anual de accionistas de Disney?

La reunión anual de accionistas está programada para el próximo 3 de abril, donde los accionistas votarán asuntos corporativos importantes de Disney. El posicionamiento de George Lucas y de sus participaciones no pintan nada bien para Peltz y Perlmuetter, quienes deberían tomar medidas drásticas si quieren tener algo que decir en los debates de la compañía.

Las luchas internas de Peltz se remontan al efímero mandato de Chapek, siendo estos aliados. Por contra, el despido de este último y el regreso de Iger propiciaron una reorganización y restablecimiento de los dividendos que calmaron a Peltz al menos, por un tiempo. Ahora las luchas de poder internas frenan en cierta medida los avances y mejoras de resultados que la compañía desea para el futuro de sus producciones, tanto en la pequeña como en la gran pantalla.