Hay esperanza en el futuro de Star Wars: Dave Filoni es el nuevo director creativo de Lucasfilm

Seguramente, si hiciésemos una encuesta a los fans de Star Wars sobre las historias que la franquicia lleva contándonos desde que fuese comprada por Disney, existiría una gran variedad de opiniones en relación a su éxito o fracaso, según como se mire. A niveles económicos, la última trilogía de películas recaudó miles de millones de dólares por todo el mundo, pero no obstante no obtuvo el beneplácito de una critica que machacó la continuación liderada por J.J. Abrams. Eso sí, el universo creado por Lucas ha obtenido en cambio, un nuevo fenómeno fan como es The Mandalorian y una reciente serie celebrada por el fandom, como es Ahsoka. Ahora, sabemos que el showrunner responsable de esta, Dave Filoni, es el nuevo director creativo de Lucasfilm.

El anuncio lo realizó el propio Filoni en una reciente entrevista, donde hemos podido saber que el director y guionista trabajará mano a mano con la presidenta de Lucasfilm, kathleen Kennedy y con Carrie Beck, la jefa ejecutiva de desarrollo.

“Ahora soy lo que se llama director creativo de Lucasfilm. En el pasado, en muchos proyectos me involucraban en él, lo veía después de que ya se había desarrollado bien. En este nuevo rol, está abierto básicamente a todo lo que está sucediendo. Cuando planificamos el futuro de lo que estamos haciendo ahora, participo en la fase final”, le explicaba Filoni a Vanity Fair.

Los inicios de un pupilo de George Lucas

Dace filoni comenzó su carrera en la saga de la mano de George Lucas, estrenando la serie animada Clone Wars, posteriormente en 2021 fue nombrado Director Creativo Ejecutivo de Lucasfilm. Eso sí, el showrunner quiso aclarar que su nuevo puesto no consistirá en imponer restricciones a los nuevos realizadores, sino más bien en alentar la “mejor historia” de los creativos y que era algo muy similar a ser miembro del “Consejo Jedi”, como él mismo describe.

“No le estoy diciendo a la gente qué hacer. Pero siento que estoy tratando de ayudarlos a contar la mejor historia que quieren contar. Necesito ser de ayuda en toda la galaxia”. Además de ser el director creativo, Filoni explorará una más que probable segunda temporada para Ahsoka.