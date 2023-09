Guillermo del Toro confirma por primera vez de su película de Star Wars que jamás vio la luz

Actualmente, el universo de Star Wars parece estar en muy buenas manos. Primero, tenemos a James Mangold a cargo de una historia que narrará el nacimiento del primer jedi del universo creado por George Lucas, luego tendremos un largometraje dirigido por Dave Filoni que cerrará las series de los queridos Mando, Grogu, Ahsoka, Boba Fett y compañía. Por último, Obaid-Chinoy hablará de la Nueva Orden Jedi, en una cinta protagonizada por Rey. Pero mucho antes que todo esto, hubo un director que iba a dirigir un aventura galáctica, pero Lucasfilm se retiró en el último momento. Hablamos del oscarizado Guillermo del Toro.

El que lo ha contado recientemente fue el guionista David Goyer, a quien se le encargó desarrollar una historia que dirigiría el director de El laberinto del fauno: “Escribí una película de Star Wars no producida que iba a dirigir Guillermo del Toro. Eso fue hace unos cuatro años. Había muchas cosas detrás en Lucasfilm en ese momento, pero es un guion genial. Se produjeron muchas obras de arte interesantes”.

Goyer es el responsable de adaptar un buen número de cómics de los superhéroes a la gran pantalla, entre ellos la trilogía de El caballero oscuro de Christopher Nolan. Pero el guionista además confesó que por aquel entonces también materializó una idea sobre los orígenes de la fuerza, coincidiendo con el proyecto que ahora supervisará Mangold.

“Luego también escribí un guion no producido, tengo un tratamiento de guion, para una película sobre los orígenes de los jedi también para Star Wars, uno que tenía lugar 25.000 años antes de la primera película de la saga”, explicaba Goyer en el podcast Happy Sad Confused.

El cineasta mexicano confirmó las declaraciones de Goyer citando y tuiteando la noticia con el siguiente texto: “Cierto. No puedo decir mucho. ¿Quizás dos letras. ‘J’ y ‘BB’ son tres letras?” Una información que no pilla de nuevas a los auténticos fans de la saga, ya que en 2025 ya habló de forma distendida sobre un proyecto centrado en Jabba el Hutt que se inspiraría en ni más ni menos que El Padrino.

True. Can't say much. Maybe two letters "J" and "BB" is that three letters? https://t.co/qpGaSD3y7F

