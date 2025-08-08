Segunda edición del festival de folk de San Sebastián de los Reyes

San Sebastián de los Reyes vuelve con la segunda edición de su festival de folk; se celebrará los días 22 y 23 de agosto en la Plaza de la Constitución. Folklóricas, un evento gratuito que vuelve otro año más con fuerza, fusionando tradición y modernidad a través de propuestas escénicas donde el folclore se mezcla con lo actual. Unas noches protagonizadas por los siguientes artistas: REZELO, Orquesta Ethno Spain, Castora Herz y La Cuadrilla y Fillas de Cassandra; estos grupos tienen una misión: hacerte disfrutar del fin de semana con mucho ritmo que hará que no quieras dejar de bailar.

22 de agosto: REZELO y Orquesta Ethno Spain abren la noche con folclore ibérico y ritmos urbanos

La primera jornada del festival empieza el viernes 22 de agosto; comienza a las 22:30 h con REZELO, un grupo andaluz emergente que ha construido su identidad artística reinterpretando uno de los discos más influyentes del folclore español: “Selección de canciones populares españolas (1931)” de Federico García Lorca y La Argentinita. Obra que ha servido como base para una propuesta escénica donde el cancionero tradicional cobra nueva vida a través de la fusión con géneros contemporáneos.

REZELO trae la combinación de jotas, sevillanas y otros elementos del folclore ibérico con ritmos urbanos como el trap o el breakbeat. Lejos de limitarse a una revisión estética y superficial, el grupo apuesta por el pasado y el presente.

Para finalizar el día, a las 00:00 h, llega la actuación de la Orquesta Ethno Spain, que tiene la intención de poner al público a bailar. Una formación integrada por una treintena de jóvenes músicos y seis bailarines procedentes de más de quince países. La propuesta escénica va más allá de las fronteras, combinando música, danza y emoción para trazar un viaje multicultural a través de los diferentes continentes.

El repertorio de Orquesta Ethno Spain es bastante amplio y no se queda corto, pues encontraremos tanto baladas clásicas y nostálgicas de Europa del Este como ritmos vibrantes de África, melodías tradicionales del Mediterráneo, Asia y América Latina. La orquesta convierte el escenario en una representación de la diversidad cultural del mundo digna de ver y disfrutar.

23 de agosto: Castora Herz y La Cuadrilla junto a Fillas de Cassandra cierran el festival con emoción

La segunda jornada, el sábado 23 de agosto, a las 22:30 h, abrirá con Castora Herz y La Cuadrilla, que subirán al escenario una propuesta de electrofolk (género musical que combina elementos folclóricos con elementos propios de la música electrónica). Castora Herz, un músico, DJ, productor y promotor, que viene a proponer un homenaje sonoro a los ancestros desde la exploración y la fusión contemporánea.

Junto a él estará La Cuadrilla formada por: Alfredo Muñoz (voz, percusión y danza), Kike Arias (percusión y danza), Laura Olivar (voz y percusión) y Silvia Reguera (danza), que se sumarán a dar un espectáculo donde el sonido se construye con panderos, cucharas, guadañas, sartenes o vieiras. Juntos traen una propuesta que está llena de baile, arte visual y una puesta en escena que no tiene la intención de dejar indiferente a ningún espectador.

El cierre de la jornada y del festival llegará a las 00:00 h con Fillas de Cassandra y su espectáculo “Últimas Dionisíacas”. El dúo formado por Sara Faro y María SOA, que con su música recuperan las melodías tradicionales inspiradas en el canto y las entrelazan con influencias del pop, electrónica y la música clásica. Una propuesta que cierra el festival con fuerza y por todo lo alto.

Folklóricas: un festival que celebra la unión

Con esta segunda edición del festival de folk: Folklóricas consolida su apuesta por un evento que une generaciones, estilos de música y culturas. Convirtiéndose así en un encuentro donde la música popular se una a la actual.