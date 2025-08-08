Segunda edición del festival de folk de San Sebastián de los Reyes

San Sebastián de los Reyes vuelve otro año más con un evento cultural que reinventa el folclore con un enfoque moderno

Segunda edición festival de folk de San Sebastián (Imagen: Página web ayuntamiento San Sebastián)

San Sebastián de los Reyes vuelve con la segunda edición de su festival de folk; se celebrará los días 22 y 23 de agosto en la Plaza de la Constitución. Folklóricas, un evento gratuito que vuelve otro año más con fuerza, fusionando tradición y modernidad a través de propuestas escénicas donde el folclore se mezcla con lo actual. Unas noches protagonizadas por los siguientes artistas: REZELO, Orquesta Ethno Spain, Castora Herz y La Cuadrilla y Fillas de Cassandra; estos grupos tienen una misión: hacerte disfrutar del fin de semana con mucho ritmo que hará que no quieras dejar de bailar.

22 de agosto: REZELO y Orquesta Ethno Spain abren la noche con folclore ibérico y ritmos urbanos

La primera jornada del festival empieza el viernes 22 de agosto; comienza a las 22:30 h con REZELO, un grupo andaluz emergente que ha construido su identidad artística reinterpretando uno de los discos más influyentes del folclore español: “Selección de canciones populares españolas (1931)” de Federico García Lorca y La Argentinita. Obra que ha servido como base para una propuesta escénica donde el cancionero tradicional cobra nueva vida a través de la fusión con géneros contemporáneos.

REZELO trae la combinación de jotas, sevillanas y otros elementos del folclore ibérico con ritmos urbanos como el trap o el breakbeat. Lejos de limitarse a una revisión estética y superficial, el grupo apuesta por el pasado y el presente.

Para finalizar el día, a las 00:00 h, llega la actuación de la Orquesta Ethno Spain, que tiene la intención de poner al público a bailar. Una formación integrada por una treintena de jóvenes músicos y seis bailarines procedentes de más de quince países. La propuesta escénica va más allá de las fronteras, combinando música, danza y emoción para trazar un viaje multicultural a través de los diferentes continentes.

El repertorio de Orquesta Ethno Spain es bastante amplio y no se queda corto, pues encontraremos tanto baladas clásicas y nostálgicas de Europa del Este como ritmos vibrantes de África, melodías tradicionales del Mediterráneo, Asia y América Latina. La orquesta convierte el escenario en una representación de la diversidad cultural del mundo digna de ver y disfrutar.

23 de agosto: Castora Herz y La Cuadrilla junto a Fillas de Cassandra cierran el festival con emoción

La segunda jornada, el sábado 23 de agosto, a las 22:30 h, abrirá con Castora Herz y La Cuadrilla, que subirán al escenario una propuesta de electrofolk (género musical que combina elementos folclóricos con elementos propios de la música electrónica). Castora Herz, un músico, DJ, productor y promotor, que viene a proponer un homenaje sonoro a los ancestros desde la exploración y la fusión contemporánea.

Junto a él estará La Cuadrilla formada por: Alfredo Muñoz (voz, percusión y danza), Kike Arias (percusión y danza), Laura Olivar (voz y percusión) y Silvia Reguera (danza), que se sumarán a dar un espectáculo donde el sonido se construye con panderos, cucharas, guadañas, sartenes o vieiras. Juntos traen una propuesta que está llena de baile, arte visual y una puesta en escena que no tiene la intención de dejar indiferente a ningún espectador.

El cierre de la jornada y del festival llegará a las 00:00 h con Fillas de Cassandra y su espectáculo “Últimas Dionisíacas”. El dúo formado por Sara Faro y María SOA, que con su música recuperan las melodías tradicionales inspiradas en el canto y las entrelazan con influencias del pop, electrónica y la música clásica. Una propuesta que cierra el festival con fuerza y por todo lo alto.

Folklóricas: un festival que celebra la unión

Con esta segunda edición del festival de folk: Folklóricas consolida su apuesta por un evento que une generaciones, estilos de música y culturas. Convirtiéndose así en un encuentro donde la música popular se una a la actual.

