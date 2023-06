Pedro Pascal confiesa el secreto mejor guardado de ‘The Mandalorian’

Pedro Pascal se ha convertido en uno de los actores más consagrados de este 2023, de eso no cabe la menor duda. Actualmente, el chileno es el gran protagonista de superproducciones como The Last Of Us y The Mandalorian, interpretando en esta última a Din Djarin. Pero, curiosamente, el artista ha revelado, recientemente, un gran secreto de este personaje.

The Hollywood Reporter organizó una mesa redonda que contó con la participación de numerosos artistas, entre ellos, Pedro Pascal. Fue entonces cuando uno de los periodistas del citado medio de comunicación le hizo la pregunta del millón. «Pedro, tienes dos series, The Last of Us y The Mandalorian. Presumiblemente, ¿no siempre tienes que estar presente para The Mandalorian? ¿Es solo una voz en off?», cuestionó.

View this post on Instagram A post shared by Star Wars (@starwars)

Ante ello, el chileno fue honesto y habló un poco de la magia del cine. «Hubo algo de experimentación, de ponerme el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en lo que respecta a esos cuatro meses. Pero me lo puse. Me lo puse un periodo de tiempo significativo. Pero ahora lo hemos solucionado, lo cual es genial y, sorprendentemente, me da la oportunidad de poder hacer otras cosas», explicó.

Debido a ello, el artista no dudó en alabar el trabajo de los actores que lo sustituyen, en ocasiones, en esta labor, Brendan Wayne y Lateef Crowder. «Creo que es genial. De verdad lo creo. Creo que tienes que dejar ir algunas cosas en términos de lo que podría ser una atención al detalle al nivel de un trastorno obsesivo compulsivo», bromeó.

A la pregunta de cómo está siendo el exitoso momento que está atravesando a nivel profesional, Pascal fue claro. «He tenido la experiencia interesante y la fortuna, realmente, de ser parte de trabajos que tienen éxitos del tamaño de una franquicia, y te cuidan mucho en términos de su nivel de exposición», confesó para concluir.