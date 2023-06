Pedro Pascal desvela la grave infección que tuvo por culpa de los fans de ‘Juego de Tronos’

El 2023 está siendo, sin lugar a dudas, el año de Pedro Pascal. El pasado mes de enero arrancó con el estreno mundial de la tan esperada serie de HBO, The Last Of Us. Todo ello para seguir semanas después con el lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian, la popular ficción de Disney+.

Una serie de proyectos que han impulsado la fama del actor chileno notablemente. Sin embargo, no es la primera vez que el artista tiene que hacer frente al fervor de millones de fans. Tal y como reveló durante su entrevista para The Hollywood Reporter, su fama estalló por interpretar a Oberyn Martell en la icónica serie de Juego de tronos. Un personaje que conquistó el corazón de miles de fans y que le dejó alguna que otra secuela.

Apareció tan solo durante siete capítulos, pero al público le bastó para descubrir el enorme talento y carisma que lo caracteriza. Pero, si hay algo que el chileno no podrá olvidar, fue el gran impacto que tuvo entre la audiencia la muerte de su personaje.

“Recuerdo que al principio, debido a Juego de tronos y a la forma en que moría mi personaje, la gente estaba muy enganchada a hacerse selfies con sus pulgares en mis ojos”, declaró. Cabe señalar que al realizar este gesto se hacía referencia al destino de Martell, cuya cabeza estallaba durante un combate con la Montaña.

“Al principio estaba tan feliz por el éxito del personaje, ¡que les dejaba hacerlo! Y entonces recuerdo que se me infectaron un poco los ojos”, confesó. Un primer precio que tuvo que pagar por alcanzar la fama a nivel mundial con su personaje y que, aunque ahora lo recuerda como una anécdota más de su carrera, no lo podrá olvidar.