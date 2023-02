The Weeknd llegará a HBO Max antes de lo que sus fans se esperaba. El artista canadiense tenía una sorpresa bajo al manga, y finalmente ha anunciado que el próximo 25 se emitirá en la plataforma su concierto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Mientras que su serie original, titulada The Idol, se estrenará en la plataforma a lo largo del 2023, la estrella de la música anunció el pasado jueves 2 de febrero que su concierto en el emblemático recinto se emitirá en HBO bajo el título de The Weeknd: Live at SOFI Stadium.

A través de sus redes sociales, el artista canadiense publicó el póster del especial de su concierto en sus redes sociales, en el que se puede ver al artista enmascarado agarrando un micrófono en una mano y levantando la otra sobre un fondo naranja.

En un principio, The Weeknd programó dos fechas consecutivas en el Sofi Stadium para su gira After Hours Til Dawn Tour en septiembre, sin embargo canceló su segundo espectáculo al comienzo de su actuación después de perder la voz.

Semanas más tarde, el artista canadiense reprogramó el concierto acortado para el mes de noviembre y añadió una segunda fecha que tuvo lugar durante el fin de semana de Acción de Gracias. Unos conciertos donde el artista volvió a posicionarse como una de las estrellas del momento.

Por otro lado, su próxima serie The Idol, protagonizada por él mismo y coescrita con el creador de Euphoria, Sam Levinson, seguirá a una cantante pop que comienza un romance con el enigmático dueño de un club de Los Ángeles que también es líder de un culto secreto.