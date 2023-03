‘The Last of Us’: ¿qué se sabe, hasta el momento, de la temporada 2?

La primera temporada de The Last of Us ha llegado a su fin. La madrugada del pasado lunes 13 de marzo la plataforma de HBO Max publicó el ansiado capítulo final de la serie. El final de una historia que no ha hecho sino comenzar pero, que se ha ganado el reconocimiento a nivel global.

Protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, los suscriptores de la plataforma han podido disfrutar de 9 capítulos en los que las referencias al su videojuego original no se han hecho de rogar. Ahora, y tras la confirmación de la grabación de su segunda temporada por parte de los altos cargos de la plataforma, el público se hace la misma pregunta. ¿Y ahora qué?

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

De momento, son pocos los detalles que se conocen respecto a la segunda temporada de The Last of Us. Pero, en su reciente entrevista para la revista GQ, los creadores de la serie dieron sus impresiones respecto a la primera entrega y sobre lo que podemos esperar en la segunda. «Es más de una temporada», confesaron.

Unas palabras con las que quisieron dejar claro que no hay nada que temer, pues tenemos The Last of Us para rato. Eso sí, han señalado que la segunda temporada no abarcará todo el segundo juego y que tendrá algunos cambios en su historia.

«Habrá algunas cosas que serán diferentes y otras idénticas (al juego). Unas van a aportar y enriquecer, otras serán cambiadas. El objetivo es exactamente el mismo de la primera temporada, ofrecer una serie que haga felices a los fans», explicó Mazin, ante lo que veremos próximamente.

En definitiva, los creadores de la producción han dejado caer que la segunda parte del videojuego se dividirá en más de una temporada y que veremos nuevamente a Pedro Pascal en el papel de Joel y a Bella Ramsey como Ellie. Todo ello con una fecha de estreno completamente desconocida pero, que podría rondar entre finales de 2024 o 2025.