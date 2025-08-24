Dani Mateo explota contra el Barça ante la posible venta de Casadó: «Un chaval al que has formado…»

Dani Mateo ha explotado este domingo contra el Barcelona ante la posible venta de Marc Casadó antes de que finalice el mercado de fichajes el próximo 1 de septiembre. Y es que varios medios culés aseguran desde hace varios días que el club azulgrana no descarta una salida de su canterano, siempre y cuando llegue a una oferta superior a los 30 millones, con el fin de llegar a la regla 1:1 para cumplir con el fair-play financiero de la Liga.

Este hecho ha llevado al humorista y presentador del programa ‘El Intermedio’ ha mostrar su malestar a través de ‘X’: «Tener que vender, no porque el entrenador no lo quiera, sino para que te salgan las cuentas a un chaval al que has formado, que siente los colores más que nadie, que celebró el título de liga con la afición en Canaletas… Es tan triste. Cómo lo sentiría por Marc y por el Barça. ¿Hasta cuándo va a durar esta tortura?».

No hay duda del profundo amor que procesa Dani Mateo por el Barça. De hecho, el cómico ha aparecido en televisión cabreado en más de una ocasión por alguna derrota del club catalán. «No tengo consuelo, hoy voy a estar muy triste todo el programa», señaló el presentador tras la dura eliminación de los culés en la pasada Champions ante el Inter de Milán.

Con respecto a Casadó, tanto el propio futbolista como su entorno son conscientes que el mediocentro no será un pieza importante este curso y que no contará con mucho protagonismo. Y es que la carrera deportiva del canterano ha pegado un giro radical, pues pasó de empezar la pasada temporada debutando como titular indiscutible, encandilando a la afición por sus buenas actuaciones en el centro del campo, a directamente no entrar en los planes de Hansi Flick.