Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 2

Ya es líder y a ver quién le quita ahora el rojo. El reto es mayúsculo para el resto de corredores y equipos. Jonas Vingegaard ha tardado dos jornadas en vestirse de rojo. Lo ha hecho con su victoria en Limone Piemonte, aunque no ha establecido diferencias con el resto, más allá de los segundos de bonificación que ha sumado y de otros dos que ha arañado. De hecho, Giulio Ciccone, segundo en la etapa, está a cuatro segundos; Gaudu, tercero, a seis; Bernal, a 10″ y el resto de favoritos de la carrera a 12″.

Pocas diferencias, sí, pero a ver quién es el guapo que reta ahora a Vingegaard y al Visma. No será nada sencillo, como han dejado claro en la primera oportunidad. Y eso que no era ni una etapa de montaña. Un puerto de segunda categoría, con final picadito al más puro estilo clásica, pero sin acercarse tampoco a ser un muro, ha decidido la segunda etapa de la última grande del año. Y en él, el danés ha triunfado.

Vingegaard arrebata de esta forma el maillot de líder a Philipsen, que cuando la carretera se empezó a empinar, se abrió y se dejó caer hacia abajo. No es el terreno ni la pelea del corredor de Alpecin, que buscará llegar de verde a Madrid en tres semanas. Ahora, les toca a los Ciccone, Bernal y, sobre todo, a Ayuso y Almeida intentar quitárselo al danés. A ver si son capaces.

Clasificación de la etapa 2

Clasificación general de la Vuelta a España