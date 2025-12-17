El Ayuntamiento de Palma rechaza cualquier actuación machista y exige a Negueruela que dé explicaciones

El Ayuntamiento de Palma rechaza cualquier actuación machista y exige al secretario general de los socialistas de la capital balear, Iago Negueruela, que dé explicaciones tras conocerse la denuncia interna presentada por una militante del PSOE de Palma que reclamó a la dirección tomar medidas por «comportamientos que podrían alinearse con una actitud machista».

Preguntado al respecto, el portavoz adjunto del PP en Cort, Llorenç Bauzá, ha considerado que es Negueruela quien debe dar explicaciones. «Tenemos que ver que es lo que contienen estas acusaciones», ha manifestado. No obstante, ha expresado su rechazo a «cualquier tipo de actuación machista o que atente contra la integridad de cualquier tipo de persona».

En concreto, esta militante socialista y ex secretaria general de la agrupación de Palma Ponent, Isabel Miralles, que fue defenestrada por Negueruela, reveló a la dirección del partido que pasó «miedo» en la reunión que ambos celebraron el pasado 26 de mayo en la segunda planta de la sede del partido en la capital balear, y tuvo que recibir «asistencia urgente por un ataque de ansiedad».

Además de advertirle el número uno del PSOE de Palma a Miralles que si no dejaba la secretaría general de la junta de Palma-Ponent se quedaría sin cargos -«no tendrás nada»- y que sería marginada por la cúpula del partido de cualquier cargo orgánico, el tono con el que

Negueruela se dirigió a ella en un tono que fue «elevado e intimidatorio», acompañado de «un lenguaje corporal agresivo» y le provocó «síntomas físicos claros de nerviosismo y una creciente sensación de miedo ante su creciente enfado».

Miralles, por ello manifestó a la dirección socialista de la Federación Socialista de Mallorca (FSM) y del PSIB-PSOE que no había justificación alguna para permitir el uso del tono agresivo entre compañeros y que «las situaciones de intimidación y amenazas por quienes ostentan posiciones de poder exigir actuar porque pueden ser comportamientos que podrían alinearse con una actitud machista».

Para el portavoz adjunto del gobierno municipal del PP, Llorenç Bauzá, «el PSOE predica muchas cosas y después no da ejemplo de nada. No tienen credibilidad ni potestad de hablar en nombre de nadie ni de ninguna causa. Cada vez que lo hacen demuestran que son un fiasco», ha sostenido.

«Hacemos un llamamiento a esta gente para que pare ya de usar según que causas para sacar rédito político cuando hacen y predican todo lo contrario», ha insistido.