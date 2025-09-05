Negueruela forzó la renuncia de la líder de la mayor junta del PSOE de Palma: «Si no, no tendrás nada»

El secretario general del PSOE de Palma y mano derecha de Francina Armengol en el PSOE balear, Iago Negueruela, forzó la renuncia de la líder de la mayor junta del PSOE en la capital balear, la agrupación socialista de Palma-Ponent, a optar a la reelección del cargo, advirtiéndole: «Si no desistes, no tendrás nada».

Así se lo afirmó de forma contundente el también portavoz socialista en el Parlament a Isabel Miralles en una tensa reunión que ambos mantuvieron a finales del mes de mayo.

Aunque en un primer momento, Miralles plantó cara y se negó a cumplir en ese encuentro con las exigencias de Negueruela, finalmente no optó a renovar su mandato como secretaria general de esta junta local, que cuenta con 180 de los 500 militantes del partido en Palma.

Tras su defenestración, el número uno del PSOE palmesano pudo colocar a su delfín Ramon Perpinyà al frente de la misma en el congreso que esta junta local socialista celebró a finales del pasado mes de julio.

Fuentes socialistas cuentan a OKBALEARES que la reunión en la que Negueruela amedrentó a Miralles, celebrada a instancias de él a finales de mayo en la segunda planta de la sede del PSIB-PSOE, fue más que tensa desde el minuto uno.

Negueruela arrastraba aún un enorme enfado después de que el 40% de los delegados no apoyara su candidatura única en el congreso del PSOE de Palma, celebrado diez días antes de esa reunión, y dejaran patente la notoria fractura interna que ha creado su elección al frente del partido en la capital balear.

De hecho, Negueruela, como apuntan las mismas fuentes, culpó a Miralles de estar detrás de lo sucedido y le achacó ese mal resultado que había cosechado en el congreso ya que, según él, no había tenido suficiente apoyo porque ella le había traicionado.

Tras acusarla de haber empañado la puesta de largo de la recién elegida nueva Ejecutiva del PSOE de Palma, Negueruela no se fue por las ramas y exigió a Miralles que no optara a la reelección al frente de la junta local del PSOE de Palma que ella tenía asegurada. A cambio de ello, le ofreció un puesto orgánico de relevancia al frente de la presidencia del Consell Polític, para que de esta forma pudiera formar parte de su Ejecutiva.

Pero como relatan personas del círculo de confianza de la dirección del partido, Miralles rechazó el ofrecimiento y manifestó que lo que quería era volver a presentarse a la secretaría general de su agrupación, puesto que su objetivo era seguir trabajando para el partido, dado que tenía la confianza del grueso de los militantes de la junta local.

A partir de ese momento, Negueruela frunció el ceño, tensionó el rostro y la hostilidad hacia Miralles fue creciendo, advirtiéndole de que si no desistía de presentarse se iba a quedar sola. «No tendrás nada», le espetó el también portavoz y diputado socialista en el Parlament.

Además, le aseguró que de parte de Francina Armengol «no volviera a nombrarla más» y que no hacía falta que la llamara «porque ni te va a contestar, ni te va a hablar», al igual que tampoco a la diputada regional y secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández, y que ninguna de las dos la iban a recibir.

De hecho, estas advertencias de Negueruela sobre la marginación que iba a sufrir Miralles en el partido se han cumplido: ni Armengol ni Fernández se pusieron en contacto con ella ni la recibieron, pese a saber lo sucedido, como indican las mismas fuentes.

Finalmente, Iago Negueruela logró la renuncia de Miralles a su reelección y la defenestró del PSOE de Palma donde, en estos momentos, no ocupa cargo alguno.