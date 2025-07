Negueruela tiene en la dirección del PSOE de Palma a un dirigente que falseó su currículum

En plena polémica tras la dimisión de la ya ex diputada del PP en el Congreso Noelia Núñez, tras reconocer que no ha finalizado sus estudios y que mintió en su currículum entregado en la Cámara Baja ya que no estaba en posesión del doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas, en la actual Ejecutiva del PSOE de Palma su secretario general, Iago Negueruela, ha colocado al frente la secretaría de Acción Territorial y Equipos de Barrio a un dirigente socialista que hace una década también falseó su currículum. Y lo hizo para poder acceder a un cargo público remunerado en aquel entonces con 50.000 euros anuales.

La diferencia con Noelia Núñez es que el socialista José María González no dimitió como gerente del Instituto Municipal de Deportes (IME) del Ayuntamiento de Palma, ni el PSOE le pidió que lo hiciera, pese a que cuando fue cazado con la mentira en abril de 2018, tres años después de acceder a la plaza, no pudo acreditar que poseía el grado de Relaciones Laborales requerido para el desempeño de esas funciones.

Frente a la ya ex diputada del PP que no tardó ni 24 horas en renunciar al acta, González continuó como si nada, embolsándose el sueldo público. No sólo el dirigente socialista se mantuvo en la plaza durante el resto de la legislatura, sino que en la siguiente, entre 2019 y 2023, con los socialistas aún al frente del Ayuntamiento, además fue premiado por el ex alcalde José Hila con otra gerencia pública, la del Palacio de Congresos de Palma.

Una reacción bien diferente a la que ha tenido la ex diputada del PP dado que además esta primavera pasada, Negueruela con los socialistas ya fuera del Ayuntamiento tras la debacle electoral de mayo de 2023, ha recuperado a González para la dirección del partido en Palma, dándole un puesto de relevancia en la captación de militantes.

Ni en 2015 le costó nada al socialista González mentir sobre un título universitario que estaba cursando y cuya licenciatura no disponía, ni su partido reaccionó ante la petición de dimisión exigida por la entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Marga Durán.

Es más, la ex portavoz del gobierno municipal de coalición de socialistas, nacionalistas y Podemos, la ex edil socialista Susana Moll, concejala a su vez del área de Deportes, calificó lo sucedido como un «pequeño error», sin más. «Nos hemos dado cuenta ahora, porque nadie había preguntado por eso y la verdad es que (en el contrato) ponía grado cuando tendría que poner máster».

Moll, que era la jefa de González, contrató a su número dos en la Concejalía de Deportes y miembro de la actual Ejecutiva del PSOE de Palma porque tenía el grado de Relaciones Laborales, título superior que no pudo acreditar, pese a que los estatutos del instituto municipal exigen que el gerente tenga una calificación superior (licenciado). No sólo es que González no dimitiera entonces es que ahora, además, aspira a meterse en las listas del PSOE de Palma para las próximas elecciones municipales de 2027.

«Él tiene dos másteres y con esto está acreditado para ser gerente del IME» afirmó en aquel entonces Susana Moll, dejando claro que no disponía del título académico que dijo tener González al ser contratado como alto cargo en el Ayuntamiento de Palma, pero que tampoco iba a dimitir.