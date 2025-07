Negueruela aparta de los cuadros de mando del PSOE de Palma a todos los que apoyaron a Calvo e Hila

El secretario general de los socialistas de la capital balear, Iago Negueruela, ha apartado de los cuadros de mando del PSOE de Palma a dirigentes y altos cargos que apoyaron a sus predecesores en el cargo, los ex alcaldes Aina Calvo y José Hila, en una estrategia de división interna que puso en marcha en el minuto uno tras su contestada elección (40% de votos en blanco) en el congreso local del pasado mes de mayo.

Un cónclave donde los delegados de la mayor de las cuatro juntas locales socialistas en la capital balear (Palma Ponent) no respaldaron su nombramiento al estar digitado desde la dirección regional del partido por una Francina Armengol que nunca hasta la fecha, había tenido el control del aparato del partido en la capital balear.

Y ahora lo ha logrado de la mano del ex alcalde y ex secretario general del PSOE de Palma, José Hila, que pactó su salida de la política municipal y su nombramiento como senador autonómico a cambio de no presentar batalla y dejar las manos libres a Armengol para que, por primera vez desde que en 2012 fue elegida número uno del PSOE balear, se hiciera con las riendas del PSOE en Palma.

Pero aunque Armengol haya logrado ahora con Negueruela al frente, tener el control del aparato en Palma, la oposición interna entre la militancia socialista al nuevo secretario general es más que evidente. El marcado perfil catalanista de la también presidenta del Congreso de los Diputados siempre ha suscitado una oposición notable entre gran parte de los afiliados de la capital balear.

La reacción de Negueruela tras el rechazo y contestación en el Congreso del PSOE de Palma de los delegados de Ponent, ha sido la de forzar la convocatoria de una asamblea extraordinaria para el 10 de julio para echar a la actual dirección de la agrupación, y arrinconar a todos los dirigentes locales que han tenido relación estrecha con la ex alcaldesa Aina Calvo y su antecesor en el cargo, José Hila.

Hay que recordar que Calvo en 2014 plantó cara a Armengol en las primarias socialistas para ser cabeza de lista al Govern donde perdió por apenas un millar de votos. No obstante, la hoy secretaria de Estado de Seguridad del Gobierno de Pedro Sánchez, obtuvo un notable respaldo en Palma donde el apoyo de los militantes de la agrupación de Ponent fue casi absoluto a su candidatura. Y de aquellos barros estos lodos.

La primera decisión de Negueruela nada más acceder a la secretaría general ha sido la de hacer limpieza, configurando un Comité Ejecutivo con sólo tres de los ocho concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, y donde son mayoría, veteranos políticos de la vieja guardia vinculados a Armengol, apoltronados hace décadas en la política.

Es el caso de, entre otros, el ex presidente del Parlament, Vicenç Thomás, la ex eurodiputada Teresa Riera, la ex consellera Patricia Gómez, la entre otros cargos, ex directora general de Función Pública del Govern de Armengol, Carmen Palomino y ex concejales palmesanos como Virginia Abraham y Joan Ferrer, entre otros.

Una Comisión Ejecutiva en la que sólo figura uno (Eduard Soriano) de los 20 integrantes de la dirección de la agrupación de Palma Ponent, que fueron vetados por un Negueruela que ahora busca asaltar la mayor junta local del PSOE de Palma y defenestrar a su secretaria general, Isabel Miralles. Una persona de consenso elegida en 2022 con el respaldo del 93,65% de la militancia.

Pero Negueruela ha demostrado con creces que no es un político que busque el consenso, sino que su modus operandi habitual es sembrar la división y el enfrentamiento interno de forma casi constante, por lo que se mueve como pez en agua en el funesto PSOE de Armengol y Sánchez.