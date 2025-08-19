Osvaldas Matulionis, refuerzo de altura para el Fibwi Palma

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma cierra su plantilla y lo hace además con una incorporación de altura. El conjunto mallorquín ha cerrado la incorporación de Osvaldas Matulionis, alero de dos metros de altura nacido en la localidad lituana de Vilnius el 19 de agosto de 1991 y que es uno de los jugadores que atesora más experiencia en la Primera FEB y que cuenta además con experiencia en la ACB. Matulionis llega para incorporarse al proyecto encabezado por Pablo Cano y aportar así tanto su conocimiento de la liga como su talento a un plantel que, de esta manera, queda cerrado y fija ya sus miras en el día 1 de septiembre, fecha en la que se iniciarán las pruebas médicas del equipo y comenzará oficialmente la pretemporada de los malloquines.

Tras arrancar su carrera en su país,Matulionis aterrizaba en el baloncesto español pasando por clubes como el Força Lleida, el Breogán de Lugo o el Retabet Bilbao Basket, equipo en el que, por cierto, se vio las caras con el entonces Iberojet Palma en aquella inolvidable final disputada en Miribilla que acabó, para desgracia mallorquina, del lado vasco.

Más recientemente, en la temporada 2020-21, la primera tras la pandemia de COVID19, Matulionis se incorporaba a las filas del Leyma Coruña disputando un total de 31 partidos en los que jugó una media de 24,22 minutos anotando 7,2 puntos de media, capturando 3,3 rebotes y repartiendo 1,5 asistencias.Al año siguiente, en el HLA Alicante, el alero lituano jugó un total de 34 partidos asumiendo un rol importante en el equipo disputando una media de 28,39 minutos en los que anotaría de media 9,6 puntos, capturaría 4,6 rebotes y repartiría 1,4 asistencias.

En su segundo año en el equipo alicantino, en la temporada, 22-23, jugó un total de 33 partidos disputando de media 25,30 minutos anotando 9,7 puntos, capturando 3,7 rebotes y repartiendo 1,9 asistencias. En la temporada 23-24, Osvaldas Matulionis hizo las maletas para poner rumbo a Lleida y volver al equipo en el que comenzó su andadura en el baloncesto español. A las órdenes de Gerard Encuentra, el nuevo jugador del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma jugaba un total de 39 partidos anotando una media de 6,4 puntos, capturando 2,8 rebotes y repartiendo 1,5 asistencias en los 22,35 minutos de media disputados a lo largo de una temporada que acabó de la mejor manera posible con el histórico ascenso a la ACB del equipo catalán en una final por el ascenso en la que Matulionis fue uno de los jugadores destacados anotando nueve puntos.

En la temporada pasada, el lituano se incorporó a las filas del Flexicar Fuenlabrada disputando un total de 41 partidos entre copa de España, Liga Regular y Fase de Ascenso en los que jugó una media de 20,15 minutos anotando 6,4 puntos de media capturando 2,5 rebotes y repartiendo 1,1 asistencias. Con el equipo madrileño, Matulionis llegaba de nuevo a la final por el ascenso quedándose esta vez a las puertas ante el Real Betis Baloncesto.

Además de en Primera FEB, Matulionis también ha jugado en ACB. Lo hizo con el Monbús Obradoiro en la temporada 2016-17 disputando un total de 20 partidos con una media de 14,8 minutos por encuentro en los que anotó 2,5 puntos capturó 1,5 rebotes y repartió 0-6 asistencias.

“Hemos vivido unas semanas en las que alternábamos esperanza y decepción a partes iguales al recibir el ‘feedback’ de las diferentes negociaciones pero la guinda del pastel es muy dulce”, apunta Martí Josep Vives, director deportivo del equipo balear sobre la llegada de Matulionis. “Creo que no hace falta mucha más presentación. Es uno de los referentes de la liga en los últimos diez años. No podíamos haber cerrado de mejor manera posible el mercado”, añade Vives.