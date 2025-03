Armengol materializa su asalto al PSOE de Palma e impone a su delfín Negueruela como candidato único

Francina Armengol ha materializado su asalto al PSOE de Palma y ha impuesto a su delfín durante estas dos pasadas legislaturas en el Govern balear, Iago Negueruela, como candidato único en el próximo congreso del partido del mes de mayo.

Armengol ejecuta una operación que no pudo lograr hasta ahora, pese a realizar diversos intentos desde que en 2012 fue digitada por el desaparecido Francesc Antich a la secretaría general del PSIB-PSOE. Negueruela sustituirá al ex alcalde de Palma José Hila al frente de la formación en la capital balear.

Sin atisbo de regeneración alguna, en un partido que en mayo de 2023 perdió la Alcaldía de Palma, el actual portavoz en el Parlament del PSOE negocia en estos momentos con el portavoz municipal socialista, Xisco Ducrós, el alcance de la reorganización interna de la formación.

Todo ello con vistas a la imprescindible coordinación entre la nueva dirección y el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palma y, lo más importante, de cara a la lista electoral para los aún lejanos comicios del próximo 2027 donde si no hay novedades, Negueruela será candidato a la Alcaldía de Palma.

Hila, tras perder la Alcaldía en mayo de 2023 y asumir el cargo de senador, dio por finiquitada su carrera en la política municipal donde lo ha sido todo. Un adiós que ayer hizo oficial. Su relevo natural en el PSOE de Palma, que siempre ha sido contrario a la afinidad catalanista de la dirección regional, era el actual portavoz municipal Francesc Ducrós, que ha optado por pactar su integración en la candidatura única de Negueruela, que ha comunicado este martes su intención de aspirar a liderar el PSOE de Palma.

El próximo 28 de marzo se celebrará el Consejo Político de la Agrupación Socialista de Palma, que convocará formalmente el congreso, y con él el calendario precongresual, en el cual se abrirán los plazos para la presentación de candidaturas. Fuentes cercanas, sin embargo, apuntan que la candidatura de Negueruela será la única, lo que implicaría su proclamación directa como secretario general.

Tras el anuncio de Hila, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, agradeció este lunes en redes sociales su compromiso con Palma y el desempeño de su labor desde «el rigor, la proximidad y la ilusión».

En Palma Armengol tradicionalmente sólo ha dominado una de las cuatro juntas locales, Palma Nord, la más pequeña de todas en número de afiliados. En el resto nunca tuvo el respaldo de los militantes cuando quiso tomar las riendas del partido en la capital balear con un candidato afín.

Y eso que lo intentó desde el primer día. En concreto, cinco meses después de acceder a la secretaría general del PSIB-PSOE, plantó cara a la ex alcaldesa Aina Calvo hoy secretaria de Estado de Igualdad y presentó al ex conseller insular Jaume Garau a las primarias en Palma.

En aquella ocasión cosechó un varapalo notable y aunque Calvo hacía un año que había perdido la Alcaldía de Palma, le ganó la partida con 64% de los votos por el 36% del delfín de Armengol.

Después al ex alcalde socialista José Hila, que ha gobernado Palma las dos pasadas legislaturas sin el respaldo cerrado de la dirección regional del partido, ha intentado en varias ocasiones apartarlo de la candidatura electoral al Ayuntamiento. El entorno de la ex presidenta del Govern siempre consideró que no era el mejor candidato a la Alcaldía.

Mientras Hila y Armengol han estado gobernando, se ha impuesto un pacto de no agresión entre la dirección local y regional del partido, y tras la debacle electoral de mayo de 2023, la actual dirección del PSOE de Palma ha entregado a la dirección regional las riendas de la formación en la capital.