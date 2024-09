El Ayuntamiento de Palma rechaza pagar los gastos del PSOE al olvidar Hila pasar las facturas a tiempo

El Ayuntamiento de Palma rechaza pagar los gastos del PSOE al olvidarse el ex alcalde socialista José Hila de pasar las facturas de 2023. Ante esta insólita situación, el Grupo Municipal Socialista ha denunciado en los tribunales al consistorio, al que reclama los 21.000 euros de asignación que le correspondían del pasado año, los primeros seis meses cuando aún gobernaban en la capital balear en coalición con independentistas de Més y Podemos, y el semestre restante estando ya en la oposición.

Cada grupo político con representación en el salón de plenos percibe una asignación económica para gastos generales, cuyo importe está en relación con el número de concejales obtenidos. En concreto, la suma asciende a 1.500 euros anuales por edil, más un componente fijo de aproximadamente 9.000 euros para cada partido.

Unas cantidades que se perciben en dos pagos anuales semestrales con facturas que hay que justificar, cosa que los socialistas no hicieron en 2023 ni cuando gobernaban, ni estando en la oposición, en el colmo ya de la dejadez en materia de gestión.

El pago de las asignaciones municipales se realiza de forma semestral y por anticipado y la falta de presentación de la justificación en el plazo indicado provoca la suspensión del desembolso a percibir en el semestre siguiente.

Como expone la tesorera en el informe que descarta el pago a los socialistas, el plazo ya se les había pasado. Pero, además, como ya se habían producido las elecciones de mayo, el cambio de gobierno y el cese de los concejales que integraban el grupo municipal hasta esos pasados comicios, sus sucesores en el salón de plenos, aunque pertenezcan al mismo partido, «no están legitimados para reclamar la asignación relativa al primer semestre 2023», que correspondía al grupo municipal anterior, diferente al actual.

Perdida la asignación económica del primer semestre y una vez pasadas las elecciones y confirmado el paso a la oposición, el desbarajuste organizativo del Grupo Municipal Socialista ganó enteros y fue a más.

En fecha 12 de septiembre de 2023, según el informe municipal que servirá de base para la defensa en los tribunales del Consistorio, el Ayuntamiento envió un correo a los socialistas de Palma en el que les recordaba que para poder tramitar la aportación relativa al segundo semestre del año era necesario presentar, en tiempo y forma, el certificado de titularidad bancaria, el de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con la Seguridad Social y con el propio Consistorio, y el régimen de retribuciones asignado a los concejales del partido.

Aunque tiempo había porque quedaban cuatro meses para acabar el año, no se sabe si fue por el golpe que supuso el pase a la oposición, la marcha del ex alcalde José Hila al Senado y su renuncia a volver a presentarse como candidato y el desbarajuste por la pérdida de liderazgo interno, a fecha de 31 de diciembre de 2023 el PSOE de Palma no había presentado la documentación mencionada necesaria para poder tramitar la asignación del segundo semestre de 2023.

En concreto, el Grupo Municipal Socialista no acreditó ni estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias, ni con la Seguridad Social, ni con el propio Ayuntamiento de Palma, por lo que perdió el derecho a percibir dicha asignación, no recibiendo por tanto un euro de los 21.000 a los que tenía derecho en 2023. Una situación insólita que ahora los tribunales tendrán que solventar, al presentar los socialistas un contencioso contra el Ayuntamiento de Palma por cerrarles el grifo para los gastos de funcionamiento del grupo municipal.