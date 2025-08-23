Detenido por agarrar el trasero de una mujer que se negó a hablar con él en el centro de Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, español de 32 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual, por tocar el trasero a una mujer que se negó a hablar con él en el centro de la ciudad.

Según ha informado este cuerpo policial en un comunicado, la detención del individuo se produjo a las 00.15 horas de este pasado martes en la Avenida del Gran i General Consell, frente a la Estación Intermodal.

Los hechos se desencadenaron cuando una dotación de la Unidad de Seguridad Integral (USEI), que se encontraba realizando un servicio de vigilancia peatonal en la Plaza de España, escuchó gritos procedentes de la acera colindante con la Estación Intermodal. Al desplazarse al lugar, los agentes observaron a un grupo de mujeres persiguiendo a un hombre, mientras gritaban: «Es ése… Que se escapa… Es ése…». Los agentes interceptaron al individuo mientras cruzaba la calzada en dirección hacia la calle Marqués de Fontsanta.

Una de las mujeres explicó que el hombre se le había acercado y le había hecho una serie de preguntas de índole personal, a lo que ella le respondió que la dejara tranquila, ya que no estaba interesada en él; la reacción del hombre fue la de agarrar con fuerza uno de sus glúteos.

La víctima recriminó su acción al hombre, lo que provocó que éste se le enfrentara antes de abandonar el lugar apresuradamente. Mientras era perseguido por el grupo de amigas, éstas vieron a la patrulla de la USEI y requirieron su ayuda para que interceptara al individuo.

El agresor, al ser preguntado por lo sucedido, negó lo relatado por la mujer, aunque reconoció que el contacto pudo haber sido accidental al caminar con los brazos extendidos.

Los agentes procedieron entonces a detener al hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual, trasladándole a las dependencias de la Policía Local para su ingreso en el Depósito Municipal de Detenidos. La víctima fue informada de los pasos a seguir para interponer la denuncia, que formalizó posteriormente en la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma.

Una vez finalizadas las diligencias iniciales, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.