Niña de 12 años denuncia los brutales maltratos de sus padres gracias al apoyo de sus amigas en Mallorca

Una niña de apenas 12 años se convirtió en heroína en su propio pueblo de la comarca tras denunciar los continuos malos tratos que sufría a manos de su madre y su padrastro. Lo que hace esta historia aún más sorprendente es que la menor no estuvo sola: se presentó en la comisaría de la Policía Nacional de Manacor acompañada de varias de sus amigas del colegio, quienes la animaron a tomar valor y contar la verdad.

Según fuentes de la Policía Nacional, la adolescente relató a los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) los brutales episodios de violencia física que sufría, mostrando hematomas recientes como evidencia de los golpes. Con lágrimas en los ojos, la niña llegó a confesar: «No aguanto más, mis padres me pegan todo el día», palabras que reflejan el sufrimiento prolongado que vivía en casa.

La joven aseguró que las agresiones eran «contundentes y continuas en el tiempo», y que hasta entonces solo había podido confiar su situación a su círculo más cercano. Fue precisamente el apoyo de sus amigas lo que la llevó a dar el paso decisivo: «Me dijeron que no estaba sola y que merecía estar protegida» comentaron fuentes próximas al caso a OKBALEARES.

Gracias a su valentía, los agentes pudieron actuar de inmediato y detener a los responsables, residentes en un pueblo de la comarca, como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. Más tarde, los padres acudieron a la comisaría alegando que su hija no había regresado del colegio, pero la denuncia ya estaba formalizada y la Policía procedió a su detención. Posteriormente, el juez dictó una orden de alejamiento que prohíbe cualquier contacto entre la menor y los adultos, garantizando su protección inmediata. La niña está en casa de unos familiares.

Las autoridades han destacado la importancia de denunciar este tipo de abusos y han elogiado la labor de la UFAM en la atención a víctimas menores de edad. Asimismo, recuerdan que existen múltiples recursos y líneas de ayuda para adolescentes que sufren maltrato físico o psicológico dentro de su familia.

El caso ha generado conmoción en la comarca y pone de relieve la necesidad de concienciar sobre la violencia doméstica y la importancia del apoyo del entorno escolar para que los menores puedan salir de situaciones de abuso prolongado.