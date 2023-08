Después de cuatro legislaturas en el Ayuntamiento de Palma y tres candidaturas consecutivas a la Alcaldía de la capital balear, la última de las cuales se saldó con la pérdida de la vara de mando, el ex alcalde socialista José Hila no repetirá más como candidato del PSOE al Consistorio palmesano.

Aunque Hila se mantendrá al frente de la secretaría general del PSOE de Palma hasta el próximo congreso de la formación, cuya fecha se desconoce, dado que dependerá de si Pedro Sánchez repite gobierno Frankenstein o hay nuevas elecciones generales, la batalla para suceder al hoy ya senador autonómico se da por segura, aunque como apuntan en filas socialistas, «queda mucho».

El PSOE de Palma siempre ha sido una plaza complicada para el aparato regional del PSIB-PSOE, si bien, durante los últimos seis años con Hila al frente del partido desde 2017 y gobernando los socialistas en todas las instituciones de Baleares, ha funcionado un pacto de no agresión entre el ya ex alcalde de Palma y la secretaria general, Francina Armengol. No obstante, han existido momentos de tensión, básicamente, porque el entorno de la ex presidenta del Govern siempre consideró que Hila no era el mejor candidato a la Alcaldía de Palma.

La marcha del ex alcalde a Madrid deja huérfano a un grupo municipal socialista con ocho regidores, tres de ellos de su máxima confianza: Óscar Cereijo, Francisco Ducrós y Angélica Pastor.

Contra lo que pudiera parecer, la nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosario Sánchez, aterrizada en la política municipal por sorpresa en los pasados comicios del 28 de mayo ocupando el número dos de la candidatura de Hila, no es la mejor posicionada para tomar su relevo al frente del partido en Palma.

De hecho, no pertenece ni a la Ejecutiva, renovada por los socialistas de Palma en febrero del año pasado, si bien ahora al ser Sánchez portavoz municipal, tendrá voz en la misma.

No sucede así con esa terna de concejales citados que ocupan puestos orgánicos clave en la dirección del partido, empezando por Óscar Cereijo, vicesecretario general; Ducrós, secretario de coordinación de la formación, con Pastor al frente de la secretaría de Acción Territorial, llevando la voz cantante a pie de calle.

Rosario Sánchez, por contra, ha desarrollado su carrera política aupada desde las filas de la dirección regional de Armengol y colocada en plazas políticas de primer orden, siendo durante un año, desde junio de 2018 a julio de 2019, delegada del Gobierno, además de consellera de Hacienda del Govern de Armengol hasta las pasadas elecciones autonómicas, o en la pasada década, diputada y consellera insular en Mallorca.

Aunque tras la salida de Hila como senador autonómico Rosario Sánchez ha dado un paso al frente con su decisión de tomar el relevo al frente de la portavocía socialista y tiene dedicación exclusiva a la política municipal (hasta el 1 de agosto su retribución era en régimen de asistencia a plenos y comisiones), pocos en el PSOE de Palma ven en ella una alternativa a Hila.

Se da la circunstancia de que tanto Sánchez como Ducrós, actual portavoz adjunto del grupo municipal, pertenecen a la agrupación socialista de Palma Eixample, la tercera en número de afiliados de las cuatro con las que cuentan en Palma los socialistas y donde ambos son vocales, sin cargo orgánico alguno.

Si Hila cogió el timón de mando del PSOE de Palma la pasada década de manos de la ex alcaldesa y actual delegada del Gobierno, Aina Calvo, en una transición pactada, todo hace indicar que Ducrós, portavoz del Grupo Municipal Socialista esta pasada legislatura, será el siguiente en hacerlo.