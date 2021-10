El alcalde de Palma, José Hila, sigue actuando de espaldas a los ciudadanos y comerciantes. Dice gobernar con diálogo y consenso, pero la verdad es que ni escucha ni atiende a la realidad de la capital. Aunque sus políticas son objeto de críticas constantes, él dice que «las medidas de Palma Camina son imparables». ‘Recuperem Palma’ ha respondido a Hila: «imparables hacia la ruina económica».

Tras encontrarse con la ciudad empapelada de carteles reivindicativos contra las políticas de Cort, «ha demostrado una vez más sus tics autoritarios». No ha escuchado, no ha observado y ha tratado de imponer su criterio, otra vez. Sus primeras declaraciones fueron que su proyecto para Palma «es imparable». Así, ha actuado el alcalde que presume de tener un gobierno municipal participativo y democrático.

Frente a esta actitud, ‘Recuperem Palma’ ha asegurado que no se echarán atrás y seguirán luchando por los comercios y vecinos de la ciudad. «Las medidas del Palma Camina son imparables hacia la ruina económica y hacia la demostración de que nos encontramos ante el peor alcalde que ha tenido la ciudad de Palma en su historia», ha dicho la plataforma. Y es que están cansados de mentiras, falsas promesas y medidas que no tienen en cuenta a nadie.

Tras sus declaraciones, Hila ha tratado de matizar sus palabras. Como siempre, actúa y luego intenta rectificar, aunque sin éxito. Cabe recordar que es el mismo alcalde al que Arturo Pérez-Reverte llamó «idiota e ignorante» por el polémico cambio de nombre a las calles. También le acusó de mala fe y haciendo gala de esta, ha intentado «comprar voluntades». «Ha ofrecido migajas de bonificaciones y aparcamientos gratuitos para los clientes de los comercios», ha criticado ‘Recuperem Palma’.

«¿Qué pasa con aquellos vecinos que viven en el centro? ¿De qué manera se va a permitir a sus familiares o amigos visitarles? ¿Será un aparcamiento gratuito sin límite de tiempo? Porque, de no ser así, ¿qué sucederá con los que quieran venir a la ciudad a pasar la tarde de compras y quieran quedarse a comer o cenar por el centro o en casa de algún familiar?».

Recuperem Palma ha acusado a Hila de vender humo y más cuando habla de bajas emisiones. En este sentido, ha remarcado que Palma es una ciudad peatonal. «Gran parte del casco histórico está restringido al tráfico» y cumple con los estándares marcados por la Ley de Cambio Climático para las ciudades de más de 50.000 habitantes.

«El propio Hila ha reconocido que ya hay dos tercios de la ciudad en zona ACIRE, ¿por qué motivo quiere ahogar a los vecinos y empresarios del centro de la ciudad?». ‘Recuperem Palma’ ha planteado si el alcalde tiene intereses ocultos en «mejorar los accesos de los centros comerciales que hay a las afueras». Al fin y al cabo, estos tiene un aparcamiento gratuito ilimitado «que los hace más atractivos que el centro, con sus parkings de pago y caros».

En la misma línea, han pedido que Hila explique en qué se basa para decir que las zonas ACIRE funcionan muy bien comercialmente. «¿Qué comercios ha visitado para llegar a esa conclusión? Porque parece que vivimos en ciudades diferentes», ha reprochado la plataforma. Por ello, han invitado al alcalde a darse una vuelta por la ciudad para que comprenda que las reivindicaciones que hacen «son sensatas».

«Demuestra no conocer su ciudad y mucho menos los problemas de aparcamiento. Por no saber, no tiene ni idea de lo que cuesta el estacionamiento a pie de calle o en los aparcamientos municipales. Dice que es prácticamente el mismo. No, señor alcalde. No es así y lo indican las propias webs municipales».