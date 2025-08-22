Al menos seis muertos y 76 heridos en un atentado contra una base militar de Cali (Colombia)

Al menos seis personas han muerto y 76 han resultado heridas en un atentado con explosivos en las inmediaciones de una base militar de Cali, Colombia. Entre las víctimas, según ha informado la Alcaldía de Cali, se encuentran ocho menores.

El alcalde, Alejandro Éder, ha ordenado la «militarización» de la localidad y ha ofrecido una recompensa de hasta 400 millones de pesos (más de 85.400 euros) a cambio de información que facilite el arresto de los autores del ataque con un coche bomba junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez.

Aquí estamos verificando uno de los Puesto de Control y patrullaje conjunto de la Fuerza Pública que desplegamos por toda la ciudad. #FuerzaCali pic.twitter.com/qGnBSIrmwe — Alejandro Eder (@alejoeder) August 22, 2025

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha anunciado la detención de un miembro de Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las extintas guerrillas de las FARC, que habría participado en el atentado, si bien la Fiscalía por su parte ha confirmado que se ha puesto a su disposición a dos hombres por estos hechos.

Desde Cali, donde ha participado en un consejo de seguridad de establecido de urgencia y que ha contado con autoridades locales y militares, Petro ha descartado decretar el estado de conmoción interior (similar a un estado de emergencia) alegando que tienen «los instrumentos (…) y la experiencia para acorralar a las fuerzas denominadas EMC» de las FARC.

En declaraciones ante la prensa, Petro ha señalado que se trata de una «reacción terrorista» a las derrotas infligidas por el Ejército colombiano a la columna Carlos Patiño en el Micaí. Y es que, en un operativo las autoridades incautaron una gran cantidad de droga y de armas.

«La reacción es esta. No han golpeado la instalación militar, que es de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, pero el golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror», ha lamentado, antes de anunciar la extensión de la presencia militar en «poblaciones como Suárez, Buenos Aires, Jamundí».

Así, ha advertido de que estos grupos «que se han mal llamado disidencias, porque en realidad son bandas de narcotráfico, coordinadas internacionalmente». «Estamos enfrentando a una mafia internacional, con bandas armadas aquí, no es una confrontación política, usa la debilidad social de la región», ha asegurado.

En este sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha recordado que las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 3.300 millones de pesos (650 euros) por Marlon y 1.650 millones de pesos (350 euros) por alias Kevin, otro líder del grupo a quienes también ha achacado el ataque en Cali.