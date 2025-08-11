Baleares tiene más de 10.000 inmuebles valorados en más de un millón de euros

Baleares es la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, anunciadas en Idealista con fecha 1 de agosto de 2025.

Según un estudio del portal inmobiliario, en concreto en Baleares se han contabilizado 10.068 inmuebles valorados en más de un millón de euros y 3.005 por encima de los tres millones de euros.

De este modo, el archipiélago balear concentra el 23% del total del parque de viviendas de lujo a la venta en España que, con fecha 1 de agosto, estaba compuesto por 43.707 residencias. Le sigue, muy de cerca, Málaga (donde se registran 8.695 anuncios), con el 20% del total, Madrid (5.996) con el 14%, Alicante (5.002) con el 11%, Barcelona (4.737) con el 11% y Girona (2.600) con el 6%, que sumadas al archipiélago aglutinan el 84% del total nacional.

Además, ha subrayado idealista, en Baleares y Málaga se concentra principalmente el catalogado como mercado residencial de ultralujo, que a principios de agosto eran 8.725 propiedades.

En las Islas se ofertan el 34% (3.005) mientras que en la región andaluza lo hace otro 31% (2.721). Madrid (12%), Barcelona (6%), Alicante (5%), Girona (3%) y Santa Cruz de Tenerife (3%) han sido las siguientes en la clasificación realizada por el portal.

La lujosa urbanización Son Vida, conocida como el Beverly Hills de Mallorca, se ha convertido en una de las zonas más codiciadas de la isla. Está formada por unas 450 villas, cuyos precios varían en función del tamaño, las vistas y la ubicación. En este sentido, las casas con vistas al mar y que cuentan con entre 900 y 1.000 m2 construidos tienen un precio de venta de ocho millones de euros si son de segunda mano y pueden alcanzar los 13 millones en el caso de propiedades nuevas. Por su parte, las villas con vistas al mar y más de 1.500 m2 construidos superan los 20 millones.

Además de Son Vida, hay ya muchos enclaves especialmente en el litoral de Mallorca y en Ibiza donde los precios de las villas superan con creces los tres millones de euros.