Sonia Bermúdez será el relevo de Montse Tomé como seleccionadora femenina

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido que Montse Tomé no continúe al frente de la selección femenina y, en su lugar, será Sonia Bermúdez, hasta ahora al frente de la sub-23, quien se haga cargo. La apuesta por la madrileña llega después de alcanzar por primera vez en la historia la final de la Eurocopa, que se perdió contra Inglaterra en penaltis. Tomará las riendas de la absoluta a partir de septiembre, una vez termine el contrato de Tomé, que expira el 31 de agosto.

Bermúdez no tendrá un escenario sencillo. Montse Tomé había logrado por fin estabilidad en el vestuario, a pesar de las decisiones complicadas que tuvo que tomar para ello, como prescindir de Jenni Hermoso o de Misa Rodríguez. Una determinación que tomó tras la última fractura en el vestuario, que se generó en los Juegos Olímpicos.

La hasta ahora seleccionadora tomó el relevo de Vilda, del que fue segunda entrenadora, manteniendo a España en lo más alto con una Liga de Naciones y una clasificación histórica para los Juegos Olímpicos, en los que firmaron la cuarta posición. Aquello se entendió como un fracaso, pero en la Eurocopa se redimieron alcanzando la final, aunque no pudieron culminar su gran campeonato, cayendo cruelmente en los penaltis contra Inglaterra.

El primer reto de Bermúdez al frente de la absoluta no es otro que intentar que España reedite su título en la Liga de Naciones. La selección femenina disputará las semifinales contra Suecia en octubre, donde la presión será máxima, dado que una derrota hará que comiencen a tambalearse los cimientos que la RFEF acaba de establecer.

La vallecana cuenta con una dilatada y exitosa carrera como futbolista, siendo futbolista del Rayo Vallecano durante siete temporadas, en las que ganó tres Ligas y una Copa. En el Barcelona logró otros cinco campeonatos ligueros, sumando dos más con el Atlético de Madrid, además de una Copa de la Reina. En los banquillos, ha sido seleccionadora sub-19, ganando las Eurocopas de 2023 y 2024, ascendiendo después a la sub-23.

Sonia Bermúdez releva a Tomé

La RFEF eliminará ahora esa selección sub-23, que carece de competiciones oficiales. Sonia Bermúdez se hará cargo de la absoluta, donde tiene el deber de llevar a cabo un relevo generacional iniciado ya por Montse Tomé. La asturiana dio la alternativa a una buena ornada de futbolistas a las que Bermúdez conoce a la perfección después de su etapa en las categorías inferiores de Las Rozas.

Fichada por la RFEF durante la etapa de Luis Rubiales, fue junto a Tomé una de las que aplaudió en la famosa asamblea en la que se esperaba que el entonces presidente dimitiera. También fue una de las firmantes del comunicado en el que el equipo técnico de las selecciones femeninas –salvo Jorge Vilda– dimitía de sus funciones, poniéndose del lado de las jugadoras en el escándalo que sacudió a la Federación tras el Mundial 2023.

Ahora, tendrá sobre todo un frente por resolver. Montse Tomé inició una regeneración tras los Juegos, con el objetivo de lograr que el equipo fuera «una familia» y regresase a la senda de la victoria. Lo consiguió, llegando a la final de la Eurocopa, prescindiendo de jugadoras importantes como Jenni Hermoso. Queda saber si Bermúdez mantendrá esa línea o si optará por regresar al pasado llamando a la delantera e incluso a otras futbolistas que hace tiempo que no visten la camiseta de la Selección.