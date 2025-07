Quién es Noelia Núñez: edad, su pareja, sus estudios y de qué partido es

Noelia Núñez ha sido hasta este miércoles 23 de julio la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP. La política del Partido Popular ha anunciado su dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras la polémica originada por haber inflado su currículum. «Creo que pedir perdón no es suficiente», ha explicado comunicado publicado en sus redes sociales. ¿Quién es esta política del Partido Popular?

«Tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados, asumo toda la responsabilidad de mis propios actos», ha destacado Noelia Núñez. La política del Partido Popular ha destacado que dejará también su escaño en la Cámara Baja y sus responsabilidades como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

El líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha respaldado la decisión de la ya ex vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular y ha enviado un recado al PSOE: «Ni ella es como ellos ni yo soy como Sánchez».

1. Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas.

Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona.

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 23, 2025