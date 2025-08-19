‘Imperio’: así es la verdadera historia que narra la nueva serie turca de laSexta

La serie turca Imperio, estrenada en España a través de laSexta, ha conseguido enganchar al público al narrar la vida de Osman I, el fundador del Imperio otomano, interpretado por el actor Burak Özçivit. Esta superproducción, creada por Mehmet Bozdağ, combina hechos históricos con elementos de ficción para relatar el ascenso de Osman Bey, desde sus orígenes humildes hasta la fundación de un imperio que se extendió por tres continentes.

La serie, que ha conquistado audiencias en más de 40 países, destaca el coraje, liderazgo y el legado del personaje, aunque hay que explicar que se toma ciertas licencias en el guion para enriquecer la trama y que sea más atractiva a nivel televisivo. Aunque ha conseguido un gran éxito de audiencia en su estreno este verano de 2025 en laSexta, lo cierto es que trata de un personaje que es un completo desconocido en nuestro país. Osman Bey nació alrededor de 1258 en Söğüt, al noroeste de Anatolia, siendo hijo de Ertuğrul Ghazi, líder del clan Kayi de las tribus turcas Oghuz.

Tras la muerte de su padre, en 1281, Osman asumió el liderazgo con apenas 25 años y comenzó a expandir el control musulmán sobre territorios bizantinos. Su ubicación estratégica en Söğüt, cerca de la frontera con el Imperio bizantino, le permitió liderar a sus guerreros ghazis, descritos como ‘sagrados’, hacia victorias clave en castillos y fortalezas. Estas conquistas sentaron las bases del Imperio otomano y llegaron gracias a ser un gran estratega.

Una diferencia importante entre la historia real y la serie, es la historia de amor de Osman. En Imperio, se presenta a Bala Hatun como su gran amor, pero la realidad es que Osman se casó con Malhun Hatun, una princesa turcomana, madre de su sucesor, Orhan Ghazi. Sin embargo, la serie recrea un encuentro romántico inicial que refleja la leyenda de su relación con Malhun.

Además de sus enfrentamientos con los bizantinos, Osman tuvo que lidiar con conflictos internos, especialmente con su tío Dündar Bey, quien, como se muestra en la serie, se oponía a las políticas expansionistas agresivas de su sobrino.

Imperio, la serie que se puede ver cada semana en laSexta, donde se emiten dos capítulos semanales. En ellos se combinan hechos históricos con algunas tramas que han podido ser alteradas para dar mayor interés o incluso algunas son directamente ficción. Es por eso que los amantes de la historia, especialmente en Turquía, han criticado su emisión, pero lo cierto es que se trata de la puerta de entrada a que millones de personas en todo el planeta, también en España, se interesen por la historia de un país como Turquía.