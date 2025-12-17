Ferraz se niega a actuar contra el nº 2 del PSOE balear tras recibir una denuncia contra él por amenazas a una militante

La dirección nacional del PSOE mira hacia otro lado con una denuncia por una presunta actitud «amenazante y agresiva» por parte de la mano derecha de Francina Armengol en las Islas Baleares, Iago Negueruela. Han pasado tres meses desde que una dirigente socialista de Palma, Isabel Miralles -ex líder de la agrupación Palma-Ponent-, elevara su denuncia contra Negueruela a Ferraz y todavía no ha recibido respuesta.

En un primer momento, Miralles denunció una actitud intimidatoria y de acoso por parte del nuevo jefe de los socialistas de Palma, pero el PSOE balear la archivó sin investigar nada, tal y como adelantó en exclusiva OKBALEARES el pasado 14 de septiembre.

La ex dirigente de la principal agrupación socialista de la capital balear aseguró que había sido «objeto de comportamientos reiterados y deliberados de carácter hostil, despectivo y presuntamente constitutivo de acoso» por parte del número uno del PSOE de Palma. Por ello, decidió trasladar la situación a la dirección nacional, que está instalada en un inmovilismo total y aún no ha decidido si abrir diligencias o no.

Las opciones de que Ferraz mueva ficha son mínimas si se tiene en cuenta que Negueruela es la mano derecha de la presidenta del Congreso y actual secretaria general de los socialistas de las Islas. De hecho, cuando Armengol era presidenta del Govern balear, Negueruela fue su conseller de Turismo y Trabajo durante ocho años y portavoz del Ejecutivo.

La presunta víctima presentó a sus compañeros de las Islas las pruebas documentales de las que disponía pero su ofrecimiento no obtuvo respuesta alguna «generando una situación de desamparo e indefensión, pegando una patada hacia adelante a la propuesta de archivo por parte de la comisión de ética y garantía».

La cúpula socialista de Baleares optó por ignorar la denuncia de una militante, quien aseguró en su recurso: «Como socialista, sindicalista y mujer no puedo dejar pasar estos hechos, consciente de la repercusión que puedan tener. El PSOE no es ajeno, ni inmune a malas actitudes. No se debería arremeter contra la denunciante, atribuyéndole de antemano intenciones perversas, como parece que en este caso ha ocurrido, ni consentir que el objetivo del denunciado culmine con éxito impunemente».

Los hechos sucedieron en una tensa reunión a finales de mayo en el despacho de Iago Negueruela, quien exigió de malas formas a Isabel Miralles que abandonara la secretaría general de Palma-Ponent, la mayor junta del PSOE en la capital balear. «Si no desistes, no tendrás nada», le espetó de manera autoritaria y amedrentándola.

En un primer momento, Miralles plantó cara y se negó tajantemente a cumplir con las exigencias de Negueruela. Sin embargo, no optó a renovar su mandato como secretaria general de esta junta local. Posteriormente, Miralles aseguró que durante el encuentro con Negueruela pasó «miedo» y tuvo que recibir «asistencia urgente por un ataque de ansiedad».

Tras su defenestración, el número uno del PSOE palmesano pudo colocar a su delfín Ramon Perpinyà al frente de la misma en el congreso que esta junta local socialista celebró a finales del pasado mes de julio. A cambio de ello, le ofreció un puesto orgánico de relevancia al frente de la presidencia del Consell Polític, para que de esta forma pudiera formar parte de su Ejecutiva.