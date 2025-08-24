Alarma en la Vuelta: Vingegaard y todo el Visma se van al suelo en una caída

Montonera en la Vuelta y montonera en el Visma Lease a Bike. Cerca de 10 corredores se fueron al suelo, entre ellos casi todo el equipo del máximo favorito, de Jonas Vingegaard, con él incluido, se fue al suelo en una rotonda durante la segunda etapa, que discurría entre Alba y Limone Piemonte, aun en Italia. El danés fue uno de los implicados y presentaba después una herida en el codo, aunque cuando la moto se acercó a enfocarle, señaló que estaba bien.

No estaba igual su compañero de equipo, Axel Zingle. Se quedó tendido en el suelo, llevándose la mano a la rodilla, pero en realidad lo que estaba haciendo era sujetarse con las piernas el brazo. Se le había salido el hombro. Los servicios médicos llegaron, se lo colocaron y cogió de nuevo la bicicleta. Como si no hubiera pasado nada.

Caída en la cabeza del pelotón: afectados casi todos los Visma (incluido Vingegaard) y Pidcock. Axel Zingle se ha llevado la peor parte, pero continua en carrera.

Mientras tanto, los hombres del UAE Emirates, principales rivales de Visma y Vingegaard en esta Vuelta a España, esperaron. Bajaron el ritmo del pelotón y, en lugar de intentar dejarles atrás, esperaron a que fueran regresando poco a poco al grupo principal. Todo, antes de comenzar la ascensión del día, el final en Limone Piemonte, un puerto de segunda categoría.

Todos los afectados por la caída, por tanto, regresaron a la carrera. Entre los afectados había también un Movistar, mientras que Vingegaard fue acompañado por Campenaerts al grupo cabecero, después de tener que cambiar la bicicleta al caerse.

A pesar de la ola de calor que vivimos en España, la etapa de la Vuelta estuvo marcada por la lluvia. En este arranque, la carrera se encuentra todavía en suelo italiano, donde se ha dado el pistoletazo de salida a la presente edición. En su travesía por la zona de los Alpes, se encontraron con la lluvia, que marcó la carrera e hizo que se provocara una caída masiva en la segunda etapa. Por suerte, todos siguieron en carrera. Al menos hasta el final de la etapa.