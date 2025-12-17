El PP plantea la prohibición del burka y el niqab en los edificios públicos de Baleares

El PP de Baleares ha registrado en el Parlament una proposición no de ley para combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

La diputada popular Cristina Gil ha subrayado que esta iniciativa «no va

contra ninguna religión, sino claramente a favor de la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres». En este sentido, ha afirmado que «el burka y el niqab son símbolos de sumisión que no tienen cabida en una sociedad democrática avanzada como la nuestra y no deben permitirse en edificios públicos».

A través de esta proposición no de ley, el PP balear defiende que el uso del velo islámico integral constituye una forma de opresión incompatible con los valores constitucionales dado que «la Constitución Española es muy clara cuando proclama la igualdad entre mujeres y hombres y sitúa la dignidad de la persona como base del orden político y de la paz social». Por ello, ha añadido que «la libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para justificar prácticas que discriminan y anulan a las mujeres».

La diputada popular ha destacado también que «muchos países de nuestro

entorno europeo como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza

ya han legislado para prohibir el velo integral en espacios públicos,

especialmente por razones de igualdad y de seguridad» y ha señalado que

«España no puede quedarse atrás cuando se trata de defender los derechos

humanos».

La iniciativa del PP Balears aborda además otras prácticas especialmente graves como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados e infantiles, reconocidas internacionalmente como formas extremas de violencia contra mujeres y niñas. «Estamos hablando de auténticas barbaridades que destrozan la vida de miles de niñas y mujeres cada año», ha denunciado Gil, quien ha insistido en que «no existe ninguna tradición cultural que pueda estar por encima de los derechos humanos».

En este sentido, el texto insta al Parlament a declarar que estas prácticas son

contrarias a los valores esenciales de nuestra sociedad y a exigir su

persecución y castigo. Asimismo, se reclama al Gobierno de Pedro Sánchez

que impulse las reformas legislativas necesarias para prohibir el uso del velo

islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública.

«Cada 7 segundos una niña es obligada a casarse en el mundo. No podemos mirar hacia otro lado», ha concluido Cristina Gil, quien ha defendido que «las instituciones tienen la obligación moral y legal de proteger a las mujeres y a las niñas frente a cualquier forma de violencia, opresión o discriminación”.

La propuesta tiene todo para ser apoyada por Vox en el Parlament, ya que la formación de Santiago Abascal registró en noviembre una proposición de ley en el Parlament para prohibir el uso del niqab y del burka en todos los espacios públicos de las Islas. La portavoz de la formación, Manuela Cañadas, reivindicó que la ley es «clara y necesaria» y que «protege especialmente a las niñas y mujeres vulnerables».

Según ha expuesto, la iniciativa busca prohibir el uso del niqab y burka en todos los espacios públicos de Baleares y establece que su utilización sea considerada un delito con penas de cárcel. La ley también propone multas, según Cañadas, «proporcionales y claras», y que la reincidencia sea considerada una infracción grave.