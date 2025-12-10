Una diputada de Vox en Murcia entra en la Asamblea vestida con un niqab para exigir su prohibición

La Asamblea Regional de Murcia ha sido este martes escenario de una polémica que ha dejado al descubierto las contradicciones de los principales partidos políticos en materia de integración y derechos de la mujer. El Partido Popular, el PSOE y Podemos han votado en contra de una propuesta de Vox para rechazar el uso del burka y el niqab en la Región, prendas que, según la formación de Santiago Abascal, «someten, ocultan y callan a la mujer».

En gesto de protesta la diputada de Vox Virginia Martínez ha accedido al hemiciclo ataviada con un niqab, la prenda islámica que cubre el rostro de la mujer dejando únicamente los ojos al descubierto. Ante esto la Mesa de la Asamblea le ha prohibido intervenir con el velo puesto, una decisión que Vox ha celebrado pero que, a su juicio, evidencia una incoherencia flagrante.

«Hoy nos han prohibido ir con el niqab a la Asamblea Regional, y lo entendemos, porque esas prendas no se deben llevar en ninguna parte», ha señalado la formación conservadora en un comunicado que ha respaldado las declaraciones de su diputada murciana. «Pero si no se pueden llevar esas prendas en la Asamblea Regional, que es la soberanía del pueblo de la Región de Murcia, tampoco se pueden llevar en los espacios públicos, que es donde tenemos que vivir los ciudadanos», ha argumentado Martínez durante su intervención en la cámara regional.

«Cárceles de tela que humillan a la mujer»

Vox ha denunciado a través de sus redes sociales la paradoja de que se prohíba el niqab en el Parlamento regional pero no se extienda esa prohibición al resto de espacios públicos. «Nos alegramos de que en la Asamblea Regional se prohiban las cárceles de tela que humillan a la mujer. Pedimos lo mismo en el resto de la Región», ha publicado la formación que lidera Santiago Abascal.

Virginia Martínez ha sido contundente en su diagnóstico: «Nos alegramos de que no se permitan esos ropajes porque después de los 50 años de democracia llegamos a ver cómo las mujeres tienen que vivir en cárceles de tela, cosa que no es libertad para ninguna mujer en esta sociedad». La diputada ha responsabilizado directamente al PP y al PSOE de «importar culturas que enseñan a las niñas desde muy pequeñas a que tienen que vestir con esta indumentaria».

A pesar de que la propia Asamblea Regional ha vetado la intervención de Martínez con el niqab puesto, Partido Popular, PSOE y Podemos han votado en contra de la propuesta de Vox para rechazar formalmente el uso de estas prendas en la Región de Murcia.

La postura de estos partidos ha generado perplejidad en Vox, que considera incomprensible que se prohíba el velo integral en la cámara legislativa pero se vote en contra de extender esa prohibición al conjunto de la sociedad murciana.