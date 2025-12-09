Vox denuncia «hechos de suma gravedad» en Revuelta: «Engañaron a miles de donantes de la DANA»

Vox ha presentado una denuncia ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante alertando de las presuntas irregularidades en la gestión de la Asociación Social de Mayores (ASOMA), la asociación pantalla de la plataforma Revuelta, creada por antiguos afiliados y trabajadores del partido y que se habría quedado con cientos de miles de euros de donantes de la DANA que han sido «engañados», según la formación.

Según detalla la denuncia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, en 2023 cinco afiliados del partido promovieron la creación de Revuelta, una plataforma presentada como asociación para movilizar a los españoles, especialmente jóvenes, en causas políticas y sociales. Entre sus fundadores figuran Jaime Hernández Zúñiga como presidente, Arturo Villarroya González como vicepresidente, Pablo González Gasca como secretario, y Santiago Aneiros y Javier Esteban Bejarano como vocales.

Una asociación de mayores operando como pantalla

El escrito revela que los promotores de Revuelta no constituyeron una asociación con dicha denominación, sino que operaban bajo la cobertura legal de ASOMA, una asociación de mayores inscrita en el registro oficial cuyos fines estatutarios no se corresponden con las actividades desarrolladas por la plataforma juvenil.

Vox apoyó inicialmente las actividades de Revuelta en la confianza de que sus miembros, al ser trabajadores y afiliados del partido, cumplirían escrupulosamente con todas las obligaciones legales, fiscales y administrativas. Sin embargo, el partido alega que desconocía la realidad subyacente de esta estructura.

Captación de fondos para afectados de la DANA

La situación cobró especial relevancia tras las inundaciones de octubre de 2024 en Valencia. Revuelta lideró un movimiento de solidaridad publicando una cuenta corriente para realizar donativos «para los afectados de la DANA» y coordinando la recogida masiva de ayuda.

Vox se volcó en apoyar esta iniciativa, llegando incluso a autorizar el desplazamiento de sus trabajadores a Valencia y pidiendo a los órganos del partido canalizar cualquier ofrecimiento de ayuda a través de Revuelta, en la creencia de que su condición de asociación facilitaba el cumplimiento legal de las actividades.

Según la denuncia, se captaron «cientos de miles de euros» por parte de terceros para las víctimas de la DANA, pero «pasado un año se sigue disponiendo de mucho dinero en las cuentas corrientes sin haber sido destinado a su finalidad», lo que habría supuesto un engaño a «decenas, cientos o miles de aportantes».

Irregularidades en la gestión y falta de transparencia

El documento expone múltiples irregularidades en la gestión de ASOMA. «No se ha convocado ni una sola Asamblea General ni Junta Directiva desde su constitución. Tampoco se han aprobado cuentas anuales ni presupuestos en ningún ejercicio. La web de Revuelta redirige a una pasarela de pago a nombre de ASOMA creada por un trabajador de Vox usando medios telemáticos del partido», denuncia Vox.

Quienes pagan cuotas de «afiliación» a Revuelta en realidad ingresan dinero a ASOMA, pero no son considerados socios de esta última. Además, se habrían adquirido vehículos con dinero de las aportaciones a través de la sociedad mercantil Picaporte Events & Creativity Lab S.L., constituida por Hernández y Aneiros.

Vox indica que «desconoce si ASOMA ha pagado los impuestos correspondientes, especialmente por actividades mercantiles como la venta de artículos con la marca Revuelta, y qué se hace con los ingresos en efectivo».

Negativa a entregar información

Dos miembros de la Junta Directiva de ASOMA y trabajadores de Vox, Javier Esteban Bejarano y Arturo Villarroya González, solicitaron en octubre de 2025 información detallada sobre la gestión económica, cuentas anuales, liquidación de impuestos y contratos de la asociación. Ante la negativa sistemática del presidente Jaime Hernández a proporcionar esta documentación, ambos denunciaron los hechos ante la Fiscalía el 30 de noviembre de 2025.

Como muestra del «dominio total de los hechos», Hernández procedió a registrar a su nombre en el Registro de Marcas la marca y signo distintivo de Revuelta tras verse requerido por sus compañeros de Junta Directiva.

Vox ha resuelto de forma inmediata el contrato de prestación de servicios que mantenía con la empresa Picaporte, propiedad de Hernández y Aneiros, por «manifiesto y grave incumplimiento».

Solicitud de investigación

En su denuncia, Vox solicita a la Autoridad Independiente de Protección del Informante que acuerde «las medidas que estime más oportunas» y remita la información al Registro de Asociaciones, Ministerio del Interior, Fiscalía, Agencia Tributaria o «cualquier otro órgano que estime pertinente para la determinación de las responsabilidades que procedan».

El partido subraya que los hechos le parecen «de suma gravedad» y que advierte de un «riesgo real, cierto y grave» de inspección tributaria que podría generar responsabilidades para todos los miembros de la Junta Directiva y perjuicios a los donantes y aportantes.