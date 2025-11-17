El Parlament balear debatirá una iniciativa de Vox para prohibir el niqab y el burka en espacios públicos

Vox ha registrado este lunes una proposición de ley en el Parlament para prohibir el uso del niqab y del burka en todos los espacios públicos de las Islas. La portavoz de la formación, Manuela Cañadas, ha reivindicado en la rueda de prensa previa al pleno que la ley es «clara y necesaria» y que «protege especialmente a las niñas y mujeres vulnerables».

Según ha expuesto, la iniciativa busca prohibir el uso del niqab y burka en todos los espacios públicos de Baleares y establece que su utilización sea considerada un delito con penas de cárcel. La ley también propone multas, según Cañadas, «proporcionales y claras», y que la reincidencia sea considerada una infracción grave.

Cabe recordar que la semana pasada la Cámara autonómica rechazó con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, una proposición no de ley de Vox para instar al Govern a promover las reformas normativas necesarias para prohibir el uso del velo y cualquier otro tipo de vestimenta islámica en espacios públicos. Para justificar esta medida, Vox sostuvo que este tipo de vestimentas son «contrarias a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

La ley presentada ahora propone modificaciones en el Cógido Penal, de modo que la iniciativa tendría que ser debatida en el Congreso de los Diputados para poder establecer estas prohibiciones a nivel nacional.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, tras ser preguntado por esta ley en la rueda de prensa, ha subrayado que los de Santiago Abascal no aceptaron enmiendas ‘populares’ a la PNL para limitarlo al burka y al niqab y no hacer referencia al velo.

«El Govern está ante la libertad de las mujeres y ante la igualdad y rechaza las prendas que atentan contra esto y, el burka, evidentemente, invisibiliza a la mujer y va en contra de la dignidad y la igualdad», ha dicho.