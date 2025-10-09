Vox exige prohibir el velo, la religión islámica y la dieta halal en los colegios de Baleares

Vox exige prohibir el velo (hiyab), la religión islámica y la dieta halal en los colegios de Baleares, y así lo ha registrado en el Parlamento de las Islas Baleares dentro de un total de 20 propuestas de resolución tras el Debate de Política General.

Las iniciativas abarcan áreas clave como vivienda, inmigración, educación, identidad cultural y fiscalidad, reafirmando el compromiso del partido de Santiago Abascal con la defensa de la legalidad, la libertad y la soberanía nacional.

En relación a las tres iniciativas reseñadas, Vox insta al Govern del PP de Marga Prohens a introducir a partir del próximo curso escolar 2026/27 la uniformidad en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos, garantizando un entorno libre de discriminación e igualdad real entre el alumnado.

Ello incluiría la prohibición expresa del uso del hiyab, para garantizar la preservación de nuestras costumbres y tradiciones frente a culturas incompatibles con la libertad, la dignidad – especialmente de las mujeres – y la democracia. A su vez, reclama garantizar las ayudas necesarias para la adquisición de la uniformidad a todas aquellas familias que lo precisen por su nivel de renta.

También en relación a cuestiones religiosas los de Abascal exigen al Ejecutivo de Prohens, desarrollar las medidas normativas necesarias para que en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos se cese la impartición de clases de religión islámica, y se promuevan nuestras tradiciones y costumbres, en especial la Navidad y la Semana Santa, siempre desde el respeto a otras religiones y culturas, pero sin renunciar a nuestra propia identidad como pueblo. Todo ello con el fin de preservar dichas tradiciones ante el desplazamiento de las mismas ante la imposición de otras culturas incompatibles con nuestras tradiciones, libertad y democracia.

Y sobre la promoción de costumbres y cultura propias, Vox insta a garantizar que todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos ofrezcan un menú basado en la dieta mediterránea, con previsión de menús alternativos en caso de intolerancias alimentarias, velando por la preservación de nuestras tradiciones gastronómicas, a fin de no sustituir las costumbres propias por otras que sean incompatibles con las nuestras. Es decir, que no se abra la puerta a la posibilidad de implantar la dieta halal, ni por tanto, de erradicar el consumo de carne de cerdo y derivados.

En relación a la inmigración en general, la formación aboga por fortalecer la lucha contra las mafias que promueven la okupación ilegal de viviendas, promoviendo todas las medidas necesarias para poner fin al fraude en el empadronamiento de los inmigrantes ilegales que permite su acceso a ayudas sociales que perjudican a los españoles, así como al desarrollo de un plan coordinado con los ayuntamientos para la identificación de pisos patera en los municipios, para proceder a la identificación de los inmigrantes ilegales y promover la devolución a su país de origen, poniendo en marcha la oficina antiokupación con la mayor celeridad.

También no quiere que se desarrolle ningún tipo de cambio normativo o impositivo que implique crear diferencias entre los ciudadanos españoles, a su libre circulación dentro del territorio nacional y a su igualdad en todos los ámbitos. En este sentido insta a la creación de un registro autonómico actualizado de inmigrantes ilegales y menas, accesible para los municipios y las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad, así como a solicitar al Gobierno de España a incrementar los efectivos para garantizar el control de fronteras y la lucha contra la inmigración ilegal.

En la misma línea, la formación reitera la necesidad de oponerse a la reubicación o acogida de cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España, y repatriar a todos los menas para la devolución a sus países de origen con sus padres o familiares, en caso de que no sea posible a los centros de menores de sus países de origen, a fin de preservar sus raíces, costumbres, idioma y tradiciones.