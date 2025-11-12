El PP y la izquierda tumban la propuesta de Vox de prohibir el velo islámico en Baleares

El Parlament balear ha rechazado, con los votos en contra de la izquierda y la abstención del PP, una iniciativa promovida por Vox para instar al Govern a promover las reformas normativas necesarias para prohibir el uso del velo y cualquier otro tipo de vestimenta islámica en espacios públicos de las Islas.

La proposición no de ley (PNL) defendida por el portavoz adjunto de los de Santiago Abascal, Sergio Rodríguez, ha sido debatida este miércoles en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales de la Cámara autonómica.

Con los votos en contra de Més per Mallorca y el PSOE y la abstención del PP han decaído el punto de la iniciativa que buscaba promover la prohibición del velo islámico en edificios públicos, centros educativos y sanitarios, universidades, instalaciones deportivas, dependencias administrativas y otros espacios públicos «tanto abiertos como cerrados».

Para justificar esta medida Vox sostiene que este tipo de vestimentas son «contrarias a los derechos fundamentales de las mujeres e incompatibles con nuestra identidad, cultura, usos, modos y costumbres».

Los grupos ecosoberanista, socialista y popular tampoco han permitido que saliera adelante el punto que buscaba instar al Govern a establecer un mecanismo de sanción y endurecimiento de las penas para «castigar las prácticas islámicas que vulneran la dignidad de la mujer».

Los de Santiago Abascal también planteaban la posibilidad de suspender o denegar la nacionalidad española a quienes obliguen, de forma directa o indirecta, a cualquier mujer a llevar burka, niqab o hiyab.

El Parlament tampoco ha dado el visto bueno a declarar que el velo y el resto de vestimentas islámicas «constituyen una forma de opresión y sumisión que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres».

El voto favorable del PP, no obstante, sí ha permitido instar al Ejecutivo autonómico a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, la integración cultural y el respeto por las tradiciones, la cultura, la idiosincrasia y los valores propios de España y Baleares, «garantizando la adaptación plena de todas las personas a los modos de vida propiamente occidentales».