Bronca en el Senado: un Cerdán pendenciero con el senador del PP provoca la suspensión de la comisión

La comparecencia de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado ha contado con un momento de tensión máxima, provocada por el ex secretario de Organización del PSOE. Cerdán, pendenciero con el senador del Partido Popular (PP), Gerardo Camps, ha provocado que el presidente de la comisión, Eloy Suárez, tenga que suspender la sesión por un minuto para que el interrogado «reflexione».

Cerdán se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión del Senado, a la que acude como implicado en la trama del PSOE. Sin embargo, desde el inicio, el ex dirigente socialista ha ido dejando comentarios como respuesta a las cuestiones que han planteado los diferentes grupos políticos presentes en la Cámara Alta.

En el momento de la intervención del PP, con Gerardo Camps como senador encargado, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE ha favorecido el inicio de la trifulca. «Contésteme sólo a una pregunta. ¿Está usted investigado por supuesta pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias? ¿Sí o no?», le ha cuestionado el dirigente popular, a lo que Cerdán ha evitado contestar.

«Su silencio es su mejor respuesta», le ha indicado Camps, a lo que Santos Cerdán ha reaccionado pidiendo explicaciones sobre contrataciones de la Comunidad de Madrid. «Señor Cerdán, deje usted de leer lo que le pone con cortinas de humo su abogado desde el final de la sala», ha respondido el senador del PP. «Le he preguntado si está investigado. Sí o no. No es tan difícil», ha añadido.

En ese momento se ha visto obligado a intervenir Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del Senado, del PP. «Señor Cerdán. A usted le acaban de hacer una pregunta. Lo que no puede ser es apelar a un senador de esta sala y hablar de una cuestión de la que no se le ha preguntado y que no tiene nada que ver con este caso», le ha recriminado.

«Señor Cerdán. Haga el favor o no de responder al señor Camps» ha añadido Suárez, mientras el ex militante del PSOE ha asegurado no estar «de acuerdo con lo que está diciendo» el presidente del Senado. «Usted puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esta presidencia pero esta comisión la dirijo yo», ha subrayado Eloy Suárez, quien a continuación ha decidido suspender la sesión un minuto. «A ver si el señor Cerdán reflexiona», ha zanjado.