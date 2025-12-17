Llorca pide a Sánchez bajar al 4% el IVA de la vivienda: «Bajar la presión fiscal aumenta la oferta»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha solicitado al del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que su Ejecutivo rebaje en seis puntos porcentuales el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que actualmente penaliza la compra de una vivienda en España. En concreto, ha solicitado una rebaja del IVA de la vivienda del 10% actual al 4%. Pérez Llorca ha efectuado esa petición en el transcurso de la reunión que ambos han mantenido en Moncloa. El objetivo es muy sencillo: si baja la presión fiscal subirá la oferta. Y el argumento de Llorca también ha sido directo: si el Gobierno se suma, entre ambas Administraciones se podrá hacer más de las 10.000 viviendas en suelo valenciano que en principio se calcularon.

Más allá de que Llorca ha transmitido a Sánchez esa petición de rebaja del IVA a la vivienda, lo que se evidencia que el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana sigue la senda de su antecesor, Carlos Mazón, en materia de bajar impuestos en el territorio, siempre que sea posible.

La reducción porcentual de esos seis puntos del IVA a la vivienda es una reivindicación con la que Pérez Llorca mantiene la senda de su predecesor al frente del Consell, Carlos Mazón, también en lo relativo a vivienda. Este último, planteó esta cuestión el pasado 19 de junio en el transcurso de un acto del denominado Plan VIVE. Este miércoles, Pérez Llorca ha verbalizado esa reivindicación, cara a cara, a Pedro Sánchez.

El Plan VIVE es una iniciativa del Ejecutivo valenciano que llegó al Gobierno en 2023. Y que tiene por objeto aumentar considerablemente el parque de viviendas protegidas y asequibles en la región para dirigirlo a familias, jóvenes y colectivos vulnerables. Conscientes de que la falta de vivienda es un problema gravísimo, al mencionado plan se han adherido ya 300 ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia y de todo signo político. El resultado, a día de hoy, es que hay 4.000 viviendas en marcha. Y se espera llegar a las 10.000 cuando concluya la legislatura autonómica.

Este miércoles, en Moncloa, Pérez Llorca ha invitado a Sánchez a que el Gobierno también se sume al Plan VIVE. De facto, la Valenciana es la primera Comunidad que efectúa esa invitación en un cara directo con Sánchez. Ambos dirigentes han emplazado, de un lado, a que la ministra explique a la Generalitat el plan del Gobierno para la vivienda en una próxima reunión. Y, de otro, a que el Consell le traslade, a su vez, ese Plan VIVE, que se coordina desde la vicepresidencia de Susana Camarero.

Pérez Llorca ha recordado, en este sentido, que la Generalitat ha bajado en dos puntos porcentuales el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en dos puntos porcentuales, del 10% al 8%. Una iniciativa que en suelo valenciano ha dado resultado.

De hecho, este mismo miércoles, la Agencia Tributaria Valenciana (AVT) ha trasladado que de todos los impuestos que gestiona el que supone mayor peso es el citado de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En concreto, las denominadas transmisiones patrimoniales onerosas representan más de la mitad de la actuación de AVT, con 1.532 millones de euros recaudados.

En cifras porcentuales, esos números suponen un incremento de la recaudación del 11,9% por encima del ejercicio anterior. De hecho, la AVT ha reconocido que: «Esta modalidad impositiva ha sido uno de los principales motivos del aumento de recaudación». Lo que refleja, además, una mayor actividad en el sector inmobiliario y de la construcción en la Comunidad Valenciana.