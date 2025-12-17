Llorca logra de Sánchez la comisión mixta de la DANA pero cree que la reunión «no ha sido satisfactoria»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha arrancado en su reunión en Moncloa con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, el compromiso de activar una comisión mixta para la recuperación tras la DANA del 29 de octubre de 2024 entre ambas Administraciones. Será, pronto, pero sin fecha precisa de arranque, aunque Llorca ha hablado de inicios de enero. En esa comisión mixta, también participarán los ayuntamientos de las localidades afectadas. Entre ellas, Valencia, la tercera ciudad de España. Y es voluntad del jefe del Consell que también tenga cabida la Diputación de Valencia, ayuntamiento de ayuntamientos.

No obstante, Llorca, en su balance tras el encuentro ha deslizado que su impresión sobre la reunión con Sánchez «no ha sido satisfactoria». Sobre todo, porque él cree que la comisión mixta debería estar en marcha hace meses. Pero, también ha añadido que esa impresión puede cambiar en caso de que la comisión mixta se ponga a trabajar de inmediato. Y si el presidente del Gobierno acepta finalmente algunas de sus otras peticiones.

Entre esas peticiones, ha destacado la de transformar los 2.500 millones en que se ha adeudado la Generalitat Valenciana, también por la DANA, en una aportación del Gobierno de España. «No considero la reunión satisfactoria», ha sostenido Pérez Llorca a la finalización de la misma. «Porque la comisión mixta debería estar hace mucho tiempo. Porque los graves problemas que tiene la Comunidad Valenciana los va a seguir teniendo».

Pérez Llorca ha comparecido a la reunión con un documento encuadernado con 100 acciones para avanzar juntos. Una declaración de intenciones, pero también un compendio de las reivindicaciones históricas de la Comunidad Valenciana. Y de otras, procedentes de peticiones de alcaldes de localidades afectadas por la DANA. Por tanto, el nuevo presidente de la Generalitat se ha presentado ante Sánchez como el representante de las reivindicaciones de todo el territorio que preside. Un liderazgo territorial.

En encuentro lo ha sintetizado Llorca en tres palabras: «Serio, amable, de trabajo». Y, en síntesis, lo que ha puesto sobre la mesa han sido los temas avanzados por OKDIARIO este 9 de diciembre. Uno, una aportación extraordinaria que salde la deuda del Consell por la DANA. En cifras: 2.500 millones de euros, procedentes de sendos créditos bancarios el pasado mes de julio: «Tenemos cierta sensación de discriminación incluso en temas de ayudas DANA. Le he pedido que esos 2.500 millones sea una ayuda a fondo perdido del Gobierno», ha explicado Llorca tras la reunión.

Dos, ha solicitado, también en materia de la DANA, que se tramiten con carácter de emergencia o de urgencia las obras pendientes «para que se hagan lo antes posible»: «Hay muchas», ha resaltado. Otra petición que no es sólo del presidente de la Generalitat Valenciana, sino también de los alcaldes de las zonas afectadas.

Tres, Pérez Llorca ha advertido a Pedro Sánchez que «es importante no confundir a la población» en materia del volumen económico de las ayudas del Ejecutivo tras la DANA. Porque, de los 8.000 millones que el Gobierno dice haber aportado para la reconstrucción, la mitad, unos 4.000, según el propio Llorca, proceden del Consorcio de Seguros «que pagamos todos»: «Es necesaria mucha claridad y transparencia», ha sentenciado el presidente valenciano al respecto.

Cuatro, le ha trasladado también que las ayudas a la DANA del Gobierno de España «no pueden tributar». Sánchez ha mantenido, según Llorca, que ese tema «en la comisión mixta se va a tratar». Y cinco, ha pedido celeridad en las obras, también, en el sentido de que hay muchas muy retrasadas, como adelantó OKDIARIO, «lo que significa que si vuelve a llover una cantidad como en la DANA estamos en el mismo peligro».