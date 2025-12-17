Alta cocina por una buena causa: 16 chefs de renombre se suman a la comida solidaria de Provacuno

16 chefs, varios de ellos Estrella Michelin, han participado este año en la ya tradicional comida solidaria navideña en beneficio de las personas más necesitadas de Madrid que organiza la Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) con el apoyo del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

La iniciativa, que se celebra desde hace cuatro años, ha consistido en la elaboración y entrega de más de 1.000 menús de timbal de rabo de toro, preparados por dieciséis chefs de renombre, venidos de diferentes puntos de España, que han sido distribuidos en diversos centros de acogida de la ciudad de Madrid para personas en situación de vulnerabilidad.

Como en ocasiones anteriores, los alumnos de la Escuela de Hostelería de la Fundación José María de Llanos, que acoge esta acción, se han encargado de la elaboración del primer plato, una crema de calabaza, y del postre, una crema de turrón con brownie.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha visitado la Fundación José María de Llanos, ha destacado que «Como cada año estamos aquí gracias a Provacuno y, esta ocasión, 16 extraordinarios chefs que llevan toda la mañana cocinando para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social, en situación sociolaboral muy complicada, mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que hoy van a poder disfrutar de una comida deliciosa cuyo ingrediente principal es la carne de vacuno. Tenemos ese afán de ayudar siempre al que más lo necesita».

Por su parte, Javier López, director de Provacuno, ha puesto de relieve el compromiso del sector del vacuno de carne con la sociedad en general, pero muy especialmente con los más necesitados. «Llevamos la solidaridad en nuestro ADN. El sector del vacuno de carne español asienta sus raíces en las zonas rurales, donde la colaboración entre sus habitantes es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de sus comunidades. Cuando las personas se unen, comparten conocimientos y trabajan juntas, es posible mejorar la producción local, cuidar el entorno natural y fortalecer los lazos sociales. En el campo, la cooperación no solo impulsa el progreso, sino que mantiene vivas las tradiciones y el espíritu de solidaridad que las caracteriza. Y eso se ve reflejado en muchas de las acciones que impulsa Provacuno.»

La acción ha contado con la colaboración desinteresada de los chefs Iván Cerdeño, Mario Sandoval, Fernando del Cerro, Miguel Ángel de la Cruz, Juanlu Fernández, Juanmi Carrasco, Fran Martínez, Rocío Parra, Kisko García, Javier Estévez, Javier Aranda, Teresa Gutiérrez, Nacho Solana, Roberto Martínez, Rafa Centeno y Diego Rodriguez, quienes han participado en la elaboración de los menús.

Durante todo el año, Provacuno lidera diversas acciones solidarias en todo el territorio nacional, colaborando con chefs estrella Michelin y reafirmando su compromiso con los más necesitados. Esta entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro y de ámbito nacional, está integrada por las principales organizaciones del sector productor y del sector de la transformación y comercialización para la defensa de los intereses del sector de carne de vacuno, y es lugar de encuentro y foro de debate para la mejora de la situación de la cadena alimentaria sectorial.