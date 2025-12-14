El planazo con amigos de Almeida y Teresa Urquijo en plena Navidad

José Luis Martínez-Almeida y su mujer, Teresa Urquijo, están a punto de enfrentar las primeras Navidades siendo tres. El pasado mes de julio nacía Lucas Martínez-Almeida Urquijo para colmar de felicidad la pareja, que contrajo matrimonio en el 2024 ante la atenta mirada de ilustres invitados como las infantas Elena y Cristina o el Rey emérito, entre otros. A pesar de sus compromisos paternofiliales, el matrimonio ha encontrado un hueco en sus apretadas agendas y han hecho una escapada con amigos a Benasque, un municipio de la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón.

Allí han disfrutado del aire puro, de la nieve y de actividades de montaña como senderismo con raquetas y bastones. Ataviados con ropa para enfrentar las bajas temperaturas, el grupo ha explorado las montañas aragonesas. Para la expedición, tanto Urquijo como Almeida han elegido estilismos con colores neutros totalmente combinados. El caqui y el marrón oscuro eran los tonos predominantes de las prendas que estaban combinados con negro, gris y camel.

«La mejor desconexión del año», ha escrito el alcalde de Madrid en sus redes sociales. Una afirmación que va acompañada de un carrusel de fotografías. En la primera de ellas, él posa con su mujer; la segunda es una instantánea del grupo de amigos preparados para comenzar la excursión y la tercera es un divertido selfie de tres integrantes del grupo que esbozan en sus rostros grandes sonrisas, una muestra evidente de que está siendo una jornada de lo más apetecible para ellos.

Desde que se diera a conocer el noviazgo del político con la analista de inversión, han sido muchos los que se han rendido a la buena sintonía que derrocha la pareja. Por ello y como no podía ser de otra manera, la publicación no ha tardado en recibir numerosos comentarios. «Me encantáis», ha escrito la periodista experta en belleza, Teresa de la Cierva. «Pirineo aragonés, una joya», ha apuntado la modelo Nuria March. «Qué buena pareja», «bonita foto» o «¡A disfrutar!», han sido otros mensajes que han aportado usuarios de la red.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. (Foto: Gtres)

De igual forma, los hay que han aprovechado el post para alabar la figura de Martínez-Almeida como alcalde. «El mejor político que tiene España», «es usted un político de lo mejor», «querido alcalde de Madrid» o «Buen alcalde», han sido los halagos que ha recibido en relación a su labor profesional al frente del Ayuntamiento de Madrid en representación del Partido Popular.

Martínez-Almeida patina en Madrid

Antes de sumergirse en su tiempo de ocio del fin de semana, el alcalde popular ha seguido a rajatabla sus compromisos profesionales. Con motivo de la instalación de la pista de patinaje sobre hielo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, el político se ha animado a ponerse los patines y a deslizarse con aparente miedo a una posible caída.

Una experiencia que ha compartido en Instagram: «Desde mañana se abre la pista de hielo en Cibeles», ha anunciado «Un espacio para que familias y niños disfruten juntos en estos días de Navidad», ha escrito animando así a los madrileños y turistas a divertirse en este enclave. «Atrevido y dispuesto», ha celebrado una de sus seguidoras. «Grande», ha aplaudido otra usuaria de la plataforma que ha puesto en valor el atrevimiento del servidor público.